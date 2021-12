Home Daybreak Apple Neue Generation M-Chips im nächsten Jahr? | Demnächst neue Apple-Displays? | Kein iOS 16 für diese iPhones? – Daybreak Apple

Guten Morgen! So wie es aussieht, könnte die neue Generation von Apple Silikon bereits im kommenden Jahr zum Einsatz kommen. Außerdem gibt es Gerüchte darüber, dass Apple in Zukunft neue externe Displays vorstellen könnte. Darüber hinaus wird darüber spekuliert, welche iPhones nächstes Jahr kein Softwareupdate mehr erhalten könnten. Damit herzlich Willkommen zu unserer Übersicht am Morgen!

Neue Generation M-Chips im nächsten Jahr?

Nachdem in diesem Jahr die M1 Pro und M1 Max Chips erschienen sind, stellt sich sichtlich die Frage, wann ein möglicher M2-Chip verbaut werden könnte. Gerüchten zufolge könnte dies bereits im nächsten Jahr der Fall sein. Bei welchem Mac-Gerät davon ausgegangen wird, dass es diesen zuerst erhält, erfahrt ihr hier.

Demnächst neue Apple-Displays?

Apple-Experte Mark Gurman glaubt daran, dass Apple in absehbarer Zukunft mindestens zwei neue externe Displays auf den Markt bringen könnte. Denkbar wären hier Modelle, die einen niedrigeren Preis aufweisen könnten als der bislang erhältliche Highend-Pro-Display XDR. Informationen darüber, wie groß die Displays ausfallen könnten, findet ihr hier.

Kein iOS 16 für diese iPhones?

Irgendwann gelangen alle Nutzerinnen und Nutzer von iPhones einmal an den Punkt, an dem das Gerät kein Update mehr erhält. Auch im kommenden Jahr dürfte dies für viele iPhones wieder einmal der Fall sein. Daher könnt ihr hier nachlesen, welche Geräte dies möglicherweise treffen könnte.

Kurzgefasst

Was sonst noch wichtig war

iOS 15.3 und iPadOS 15.3 Public Beta 1 erschienen

Für freiwillige Tester ist gestern die erste öffentliche Betaversion von iOS und iPadOS 15.3 erschienen. Mehr dazu hier.

Corona-Warn-App mit neuer Funktion

In der Corona-Warn-App ist es nun möglich, den Impfstatus bei Veranstaltungen schon vorab nachzuweisen. Mehr dazu hier.

Ausblick: Mit welchen Kameras könnten das iPhone 14 und das iPhone 15 ausgestattet sein?

Hier haben wir euch einen Ausblick darüber zusammengestellt, auf welche möglichen Funktionen wir bei den beiden kommenden iPhone-Generationen hoffen dürfen.

Apple Park im Sinne der Geheimhaltung

Obwohl ein französisches Filmteam nun die Gelegenheit hatte, den Apple Park zu besuchen, hat Apple dennoch dafür gesorgt, dass dieses möglichst wenig in Erfahrung bringt. Mehr dazu hier.

