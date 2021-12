Home Gerüchte Mark Gurman glaubt an neue Displays von Apple

Apple ergänzt seine Produktlinie des Mac in Zukunft womöglich mit neuen, großen Bildschirmen. Der ausgewiesene Kenner Mark Gurman ist zuversichtlich, dass Apple in absehbarer Zukunft neue externe Displays vorstellen wird.

Apple könnte in absehbarer Zeit neue externe Bildschirme in sein Lineup aufnehmen. Zuvor machten bereits neue Gerüchte die Runde, wonach Apple an mindestens zwei neuen Bildschirmen arbeiten soll, die 27 und 32 Zoll messenden Monitore wären eine mögliche Ergänzung zum neuen iMac 2022, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Auch Mark Gurman schätzt die Wahrscheinlichkeit für ein oder mehrere neue Displays von Apple hoch ein, das schreibt er in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters.

Neuer Monitor könnte für viele Käufer attraktives Produkt sein

Wie er weiter ausführt, wäre Apple gut damit beraten, einen neuen Monitor ins Sortiment aufzunehmen, der preislich attraktiver als das Highend-Pro Display XDR ausfällt. Die Erzeugerpreise im Displaysegment seien inzwischen gefallen und mit einigen Tricks, etwa einem gewissen Kompromiss bei der maximalen Helligkeit, ließe sich ein interessantes Display für Kunden kreieren, die zu einem neuen Mac auch noch ein neues, größeres Display wollten.

Allerdings bleibt noch immer offen, wann ein solcher Monitor auf den Markt kommen könnte und welche Eigenschaften er hat. Ein Marktstart im kommenden Jahr wäre denkbar, vielleicht tatsächlich begleitend zur Vorstellung des neuen iMac. Dieser soll mit 120 Hz-Display und 27 Zoll-Diagonale kommen, Apfelpage.de berichtete. Als möglicher Partner in der Fertigung steht hier erneut LG im Raum, die mit ihren Ultrafite-Displays schon jahrelang Lizenzprodukte für Apple bauten.

