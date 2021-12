Home Gerüchte Ausblick: iPhone 14 mit 48 MP-Kamera, iPhone 15 mit Periskop?

Ausblick: iPhone 14 mit 48 MP-Kamera, iPhone 15 mit Periskop?

Apple wird das iPhone 14 angeblich mit einer 48-Megapixel-Kamera ausstatten, entsprechende Prognosen in dieser Richtung verdichten sich weiter. Ein Jahr später wird dann möglicherweise eine Periskop-Kamera im iPhone realisiert.

Apples nächstes iPhone soll mit einem deutlichen Upgrade der Kamera kommen. Apple werde dieses Modell mit einer Kamera auf den Markt bringen, die eine Auflösung von 48 Megapixel hat, das schreibt zuletzt der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo. In einer entsprechenden Notiz geht er davon aus, dass Apple diese Verbesserung für das kommende iPhone-Lineup bringen wird, allerdings wird wohl nur das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max diese Kamera erhalten.

Es ist davon auszugehen, dass die Weitwinkelkamera mit einer 48 Megapixel-Auflösung kommen wird, wie die anderen Biden Kameras beschaffen sein werden, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Doch zuletzt hatte bereits ein anderer Analyst die Annahme aufgestellt, Apple werde im kommenden Jahr den Sprung auf 48 Megapixel machen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Kommt das Periskop-iPhone 2023?

Weiter schreibt Ming-Chi Kuo, Apple werde im Jahr 2023 eine Kamera mit einem Periskop-System vorstellen. Andere Hersteller nutzen diese Technik schon lange, mit einer solchen Anordnung lässt sich unter anderem ein deutlich leistungsfähigerer optischer Zoom umsetzen. Apple hat hier mit dem iPhone 13 Pro zwar ein wenig Boden gut gemacht, hängt aber noch immer deutlich hinterher.

Ob mit einer 48 Megapixel-Kamera am Ende auch Fotos in 48 Megapixel gespeichert oder die Pixel intern softwarebasiert reduziert werden, um die Dateien handlicher zu machen, muss noch abgewartet werden. Am Ende bedeuten bekanntlich mehr Pixel nicht unbedingt auch bessere Bilder, vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen. Entscheidend ist auch die Größe des Sensors. Hier handelte Apple in der Vergangenheit stets konservativ.

