Home Apple Kultur der Geheimhaltung überall: Fernsehteam verzweifelt im Apple Park

Kultur der Geheimhaltung überall: Fernsehteam verzweifelt im Apple Park

Der Apple Park ist noch immer ein abgeschirmter Ort: Von der Arbeit in Apples Hauptquartier soll nicht viel nach draußen dringen, nun hatte ein französisches Filmteam die Gelegenheit, den Apple Park zu besuchen, doch man hat die Reporter an der ganz kurzen Leine gehalten.

Apple bleibt seinem Image als Unternehmen, in dem Geheimhaltung groß geschrieben wird, nach wie vor treu. Das zeigt sich besonders eindrucksvoll am Apple Park, der noch immer ein Ort ist, an dem nur Beschäftigte halbwegs frei ein- und ausgehen können. Nun konnte ein Team des französischen Senders TF1 den Apple Park durchsuchen, doch der Ausflug erwies sich als anstrengend für alle Beteiligten.

Man habe über jedes Motiv, jede Aufnahme im Apple Park verhandeln müssen, beschreiben die Reporter ihren Besuch. Die Kultur der Geheimhaltung sei überall in Apple Park spürbar.

Kaum verwertbare Erkenntnisse erlangt

Die Reporter erhielten zu vielen Räumen keinen Zutritt, Mitarbeiter durften in der Regel nicht deutlich im Bild zu sehen sein. Die einzigen Apple-Angehörigen, die klar und deutlich eingefangen worden, rangieren in einer Gehaltsklasse deutlich über dem gemeinen Apple-Ingenieur oder Büroangestellten: Es sind dies Greg Joswiak, Apples VP of Global Marketing, Dr. Sumbul Desai, Apple Health VP, und Lisa Jackson, VP für Umwelt- und soziale Verantwortung.

Die Apple-Manager halten nach wie vor das Andenken an Steve Jobs hoch, was sich vor allem darin äußert, dass sie stets dessen Inspiration beim Bau des Apple Park zitieren. Von dort aus läuft aber derzeit noch nicht viel: Die Health-Projektbeschäftigten arbeiten von hier an den zuletzt zweifelhaften Fortschritten ihrer Projekte, darüber hinaus findet Arbeit bei Apple bis auf weiteres nur aus dem Home-Office statt, Apfelpage.de berichtete. Wer sein Französisch aufbessern möchte, kann sich die etwa vier Minuten lange Reportage bei TF1 anschauen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!