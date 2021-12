Home Apps Corona-Warn-App: Impfstatus bei Veranstaltungen schon vorab nachweisen

Die Corona-Warn-App (CWA) hat ein weiteres Update erhalten, das unter Umständen für einige Nutzer sehr praktisch sein kann, die Aktualisierung wollen wir an dieser Stelle daher nicht unerwähnt lassen: Nun ist es möglich, sich bereits vorab für eine Veranstaltung als geimpft oder genesen zu identifizieren. Das kann beim Besuch einer Veranstaltung Zeit sparen helfen.

Die Corona-Warn-App hat eine weitere Aktualisierung erhalten, das Update auf die Version 2.1.5.1 stellt eine für einige Nutzer unter Umständen sehr praktische neue Funktion zur Verfügung: Ab sofort ist es nun möglich, bereits vor dem Besuch einer Veranstaltung den eigenen Impf- oder Genesenenstatus nachzuweisen, dies ist bereits während des Ticketkauf im Vorverkauf möglich.

Das eigene Zertifikat soll dann an das Buchungssystem des Veranstalters übermittelt werden, dadurch könnte bei der Ticketkontrolle alles etwas besser flutschen – wenn es funktioniert.

Das schreiben die Macher der Corona-Warn-App

Allerdings bleibt noch abzuwarten, wie gut das Feature im Alltag funktioniert, hier hatte die CWA sich häufiger nicht unbedingt durch ihre Stabilität in Bezug auf die Anbindungen an diverse IT-Systeme ausgezeichnet – was im übrigen aber auch auf andere Lösungen aus deutscher Entwicklung wie die Luca-App zutrifft, die über dies noch gigantische Datenschutzprobleme erzeugt hatte.

Das schreiben die Macher der Corona-Warn-App (Affiliate-Link) zu der neuesten Aktualisierung:

Dieses Update bietet Ihnen neben Fehlerbehebungen folgende neue Funktionen:

– Bereits bei einer Ticketbuchung können Sie den Nachweis erbringen, dass Sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Dazu scannen Sie einen vom Buchungssystem angezeigten QR-Code und wählen dann in der App das passende Zertifikat aus. Das Ergebnis der Zertifikatsprüfung wird vom Prüfpartner an das Buchungssystem übertragen.

