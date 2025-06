Neue Betas: Entwickler können iOS 26 laden, öffentliche Version startet in Juli

Gestern Abend hat Apple neue Software vorgestellt. Zeitgleich stellte das Unternehmen die ersten Testversionen zur Verfügung. Erste Reviews vermitteln einen Eindruck des neuen Designs.

Am Montagabend hat Apple iOS, watchOS, macOS, visionOS, tvOS und iPadOS – jeweils in der Version 26 – vorgestellt. Apfelpage berichtete ausführlich im Live-Ticker, in einer Sonderausgabe des Apfelplausch haben wir über unsere ersten Eindrücke gesprochen. Zeitgleich sind die ersten Testversionen zum Download freigegeben worden.

Beta-Tester zeigen neues iOS 26

Wie gewohnt, dürfen Entwickler die neue Software zuerst laden. Auf YouTube gibt es bereits einige Hand-On-Videos, die den transparenten Look und andere Neuerungen der Software präsentieren:

Die Public Beta will Apple im kommenden Monat zur Verfügung stellen. Dann dürfen sich auch Normalverbraucher einen ersten Eindruck der neuen Software verschaffen. Das finale iOS 26 und seine Pendants kommen dann im Herbst heraus.

Beta-Versionen sind gerade zu Beginn noch sehr fehleranfällig. Wer auf sein Gerät angewiesen ist, sollte mit solcher Software vorsichtig sein. Bis zum finalen Release können sich noch einige Dinge ändern.