tvOS 26 ist da: Apple gibt dem Wohnzimmer-OS ein visionäres Facelift

Auf der WWDC 2025 hat Apple nicht nur macOS und iOS überarbeitet – auch tvOS 26 wurde grundlegend erneuert. Mit einer neuen Versionsnummer, einem frischen Look und jeder Menge Funktionen entwickelt sich das Betriebssystem weiter Das Design orientiert sich klar an visionOS – und bringt mehr Dynamik und Tiefe ins Wohnzimmer.

Ein neues Design fürs große Bild

tvOS 26 verabschiedet sich vom bekannten Flat-Design und setzt auf halbtransparente Menüs, schwebende Interface-Elemente und einen glasähnlichen Look. Die modernisierte Optik passt sich der neuen Designsprache von macOS und visionOS an – klar, reduziert, luftig. Besonders das neu gestaltete Control Center ist ein Blickfang: Audio, WLAN, Sleep-Timer, „Nicht stören“ und Spielefunktionen lassen sich jetzt direkt über eine übersichtliche, zentrierte Oberfläche steuern.

Persönlich wie nie: Nutzerprofile auf dem Startbildschirm

Mit individuellen Profilen wird das Apple TV jetzt richtig persönlich. Schon beim Einschalten kann jeder Nutzer sein eigenes Profil auswählen – inklusive personalisierter Watchlist, Empfehlungen und Einstellungen. So fühlt sich das Apple TV wirklich wie dein Apple TV an.

Mehr als nur Kosmetik: Gaming und Medien im Fokus

Apple setzt mit tvOS 26 auch inhaltlich neue Akzente. Die neue plattformübergreifende Spiele-App bringt Apple Arcade und Drittanbieter-Titel zusammen – samt Bestenlisten, Erfolgen und KI-gestützten Empfehlungen. Das macht Apple TV attraktiver als Gaming-Plattform – egal ob Casual-Spiel oder Controller-Session.

Gleichzeitig wird auch der Medienbereich aufgewertet: Mit neuen Funktionen wie Songtext-Übersetzungen in Apple Music, Sing-Modus mit dem iPhone-Mikrofon, FaceTime-Redesign und einer dauerhaften Verbindung zu Lautsprechern entwickelt sich tvOS zur echten Home-Entertainment-Zentrale.

Apple TV+ mit neuem Glanz und vielen neuen Originals

Apple nutzt die Bühne der WWDC auch, um neue Serien- und Film-Highlights für Apple TV+ anzukündigen. In Kürze erscheinen unter anderem:

Foundation

Chief of War

Invasion

Platonic

The Savant

Slow Horses

The Morning Show

Highest 2 Lowest

The Last Frontier

Loot

The Lost Bus

Dazu kommt frisches Poster-Art für beliebte Serien wie Severance, Fountain of Youth und Ted Lasso – alles in einem überarbeiteten, optisch einheitlicheren Katalog.

Fazit: tvOS 26 macht Apple TV zur Plattform mit Perspektive

Mit tvOS 26 bekommt das Wohnzimmer-OS ein tiefgreifendes Update, das weit über neue Icons hinausgeht. Apple bringt Design, Inhalte und Personalisierung in Einklang – und formt das Apple TV zu einer echten Schaltzentrale für Entertainment, Kommunikation und Gaming. Visionär im Look, clever in der Funktion.