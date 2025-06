Apple TV kündigt vierte Staffel von „The Morning Show“ gegen Mitte September an

Apple TV+ ist mittlerweile mehr als eine veritable Alternative zu den anderen Streamingdiensten, was primär an den Serien liegt. Diesen Fokus setzte der Konzern schon beim Launch und zeigte dabei unter anderem Ausschnitte von „The Morning Show“, die zu den Urgesteinen legt. In diesem Herbst wird endlich die vierte Staffel erscheinen.

Vierte Staffel angekündigt

In der dritten Staffel gab es konkrete Übernahmegerüchte des Senders durch ein Tech-Unternehmen, was schlussendlich wahr wurde. Die vierte Staffel knüpft daran an, lässt aber ein Zeitfenster von zwei Jahren verstreichen. Das Team der Nachrichtenredaktion muss sich neu einfinden, sich behaupten und dabei mit dem neuen, polarisierenden Amerika auseinandersetzen. Erschwerend kommen Deep Fakes, Verschwörungstheorien und Verschwörungen von Firmen dazu. Neben Aniston und Witherspoon sind u.a. Billy Crudup, Karen Pittman, Nicole Beharie, Nestor Carbonell, Mark Duplass, Greta Lee, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook wieder Teil des Casts. Der Fanliebling Jon Hamm kehrt ebenfalls zurück.

Läuft Mitte September an

Die vierte Staffel wird wieder insgesamt 10 Folgen umfassen und Mitte September an den Start gehen. Konkret steht die erste Folge ab dem 17. September 2025 ausgestrahlt. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter. Das Staffelfinale ist für den 19. November 2025 angesetzt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.