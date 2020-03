Neue Beta: iOS 13.4.5 für Entwickler ist da

Apple hat die erste Beta von iOS 13.4.5 an die Entwickler gegeben. Damit wird iOS 13.4.1 und die dazwischenliegenden Versionen wohl schlicht übersprungen. Welche Neuerungen und Verbesserungen die neue Beta bringt, ist noch unklar. Eure Beobachtungen sind unter dem Artikel gern gesehen.

Gerade eben hat Apple iOS 13.4.5 Beta 1 an alle Entwickler verteilt. Wer das passende Entwicklerprofil auf seinem Gerät hat, kann die neue Testversion damit ab sofort laden und installieren. Apple hatte erst letzte Woche iOS 13.4 für alle Nutzer veröffentlicht, es war ein größeres Update mit einigen neuen Funktionen. So hatte Apple etwa endlich iCloud-Sharing eingeführt und einige Neuerungen in CarPlay gebracht.

Schon heute hatte sich zwar eine neue Beta für den Abend angedeutet, Apple macht mit iOS 13.4.5 allerdings einen größeren Sprung als erwartet.

Reparierte VPN-Verbindungen in iOS 13.4.5

Welche Verbesserungen Apple mit iOS 13.4.5 vornehmen wird, ist noch nicht klar, die Notizen zur neuen Beta geben hierzu nichts her. Die Versionsnummer deutet auf ein größeres Bugfix-Update ohne funktionale Neuerungen hin. Apple könnte mit dem Update unter anderem einen bekannten Bug beseitigen, durch den VPN-Verbindungen unsicher werden können, Apfelpage.de berichtete.

Beobachtungen von euch zur neuen Beta sammeln wir unter diesem Artikel.

