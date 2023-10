Home Daybreak Apple Neue AirPods und AirPods Max im kommenden Jahr? | Budget-MacBook wird immer wahrscheinlicher | iOS 17.2 erlaubt Kontaktschlüsselverifizierung in iMessage – Daybreak Apple

Guten Morgen! Es scheint so, als könnten im kommenden Jahr neue AirPods und AirPods Max erscheinen. Darüber hinaus häufen sich die Hinweise auf ein Budget-MacBook. Außerdem beinhaltet iOS 17.2 eine Funktion zur Kontaktschlüsselverifizierung in iMessage. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

Neue AirPods und AirPods Max im kommenden Jahr?

Bislang haben die AirPods Max noch kein Upgrade erhalten und auch für die AirPods wäre es allmählich wieder einmal Zeit, mit neuen Funktionen ausgestattet zu werden. Neuen Prognosen zufolge könnten für beide Produkte im nächsten Jahr neue Modelle auf den Markt kommen. Ob es sich dabei um umfassende Aktualisierungen handelt, erfahrt ihr hier.

Budget-MacBook wird immer wahrscheinlicher

Apple könnte derzeit tatsächlich an einem günstigeren MacBook arbeiten. Die Rede ist dabei von einem 12-Zoll-Modell, das zu einem Preis von 700 Dollar erhältlich wäre. Warum das Unternehmen diesen Schritt wagen könnte, erklären wir hier.

iOS 17.2 erlaubt Kontaktschlüsselverifizierung in iMessage

Die neuen Betas von iOS 17.2 und Co. zeigen bereits, dass Apple ein neues Feature in seine Betriebssysteme eingebaut hat. Dieses ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, Gewissheit darüber zu erlangen, ob sie tatsächlich mit der Person kommunizieren, die sie kontaktieren möchten. Mehr dazu findet ihr hier.

Apple veröffentlicht zahlreiche Betas

Zum einen kann nun die erste Betaversion von iOS bzw. iPadOS 17.2 von Entwicklerinnen und Entwicklern geladen werden. Zum anderen können diese nun auch macOS Sonoma 14.2 Beta 1, watchOS 10.2 Beta 1 und tvOS 17.2 Beta 1 testen.

-----

