Prototyp des iPhone 12 Pro: Bild auf Twitter verbreitet

Ein Prototyp des iPhone 12 Pro ist aktuell auf Twitter zu sehen: Geteilt wurde die blaue Version des aktuellen Modells, das Apple im Herbst auf den Markt gebracht hatte.

Der Entwickler Giulio Zompetti hat Bilder eines Prototyps des iPhone 12 Pro veröffentlicht, an die er gelangt ist. Sie wurden auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet.

Bei ihnen handelt es sich um die blaue Variante des iPhone 12 Pro, die ebenso neu war, wie das Design des iPhone 12.

Pacific Blue #prototype iPhone 12Pro,

running a factory operative system called SwitchBoard, which is a nonUI variant of our well known iOS 14.1.#AppleCollection #AppleInternal #iPhone12Pro pic.twitter.com/yvEL30jZQl

— 🔥🌸 Giulio Zompetti (@1nsane_dev) January 13, 2021