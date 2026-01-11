Narwal zeigt den Flow 2: So will man sich von der Konkurrenz abheben

Auf der CES 2026 zeigt der Hersteller Narwal mit dem Flow 2 ein neues Flaggschiff-Modell, das sich klar von der Konkurrenz abheben soll.Während viele Modelle nach wie vor starre Fahrmuster und einfache Hinderniserkennung nutzen, setzt Narwal auf ein konsequent intelligentes System, das Umgebung nicht nur erfasst, sondern situativ interpretiert.

Neues Navigations-System

Im Zentrum steht das neue NarMind™ Pro-System, eine KI-gestützte Plattform, die Eingaben von zwei hochauflösenden RGB-Kameras in Echtzeit auswertet. Statt auf starre Fahrmuster und eine rein regelbasierte Hinderniserkennung zu vertrauen, kommt ein System zum Einsatz, das seine Umgebung kontextuell bewertet und Entscheidungen situativ trifft. Technisch setzt Narwal dabei auf einen Hybridansatz: Häufig vorkommende Haushaltsobjekte wie Schuhe oder Kabel werden direkt auf dem Gerät erkannt und verarbeitet, was für schnelle Reaktionen sorgt und zugleich datenschutzfreundlich ist. Erst bei unbekannten Hindernissen greift der Flow 2 auf eine Cloud-Analyse zurück, bei der Bilddaten gezielt und abgesichert ausgewertet werden. Dieses Zusammenspiel aus lokaler Intelligenz und externer Analyse erlaubt eine deutlich flexiblere Navigation als bei vielen Wettbewerbern, die ausschließlich mit vorab trainierten Objektkatalogen arbeiten.

Dynamische Reinigung statt starre Pfade

Narwal hat das FlowWash™-Reinigungssystem überarbeitet: bis zu 60 °C heißes Wasser, konstant hoher Anpressdruck von 12 Newton und eine Saugleistung von 30 000 Pascal sorgen dafür, dass auch hartnäckiger Schmutz nicht verschont bleibt. Teppichflächen werden automatisch erkannt und mit mehr Aufmerksamkeit behandelt, Haarverwicklungen durch ein Tangle-Free-System wirkungsvoll reduziert.

Automatisierung auf hohem Niveau

Die Basisstation trägt erheblich zur Nutzerentlastung bei. Sie reinigt und trocknet Mopps bei bis zu 100 °C und erfordert nur minimale manuelle Pflege. Schmutzfilter lassen sich einfach auswaschen, und der Akku bietet ausreichend Kapazität auch für größere Wohnungen. Dank dieser Kombination aus starker Hardware und intelligenter Software verändert der Flow 2 die Wahrnehmung und Erwartungen an Staub- und Wischroboter: weg von simplen Routinen, hin zu situationsbewusster und adaptiver Reinigung.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Narwal Flow 2 wird voraussichtlich im April 2026 auf den Markt kommen, konkrete Preise hat der Hersteller bislang noch nicht offiziell bestätigt. Basierend auf bisherigen Narwal-Modellen gehen wir davon aus, dass der Preis bei rund 1300 Euro liegen dürfte. Auch zu einem Start in Deutschland hat sich der Hersteller noch nicht geäußert.