Nachfolger von Tim Cook: Interview befeuert CEO-Spekulationen

Wer folgt auf Tim Cook an der Spitze von Apple? Zum Wochenende erhielten Spekulationen um die CEO-Nachfolge neues Futter durch ein Interview mit dem mutmaßlich aussichtsreichsten Kandidaten.

Bei Apple verdichten sich die Hinweise auf einen bevorstehenden Führungswechsel. Als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge von CEO Tim Cook gilt seit Langem John Ternus. Diese Einschätzung wurde über Jahre hinweg durch Berichte von Mark Gurman gestützt und erhält nun neue Nahrung durch ein ausführliches Porträt in der New York Times.

In dem Beitrag bezeichnen die Autoren Kalley Huang und Tripp Mickle Ternus als internen Favoriten für den CEO Posten, stellen aber zugleich weitere mögliche Nachfolgeszenarien innerhalb des Konzerns dar. Ternus, der seit 2001 bei Apple tätig ist, gilt als zentraler Architekt zahlreicher Produktentscheidungen. Unter anderem wird ihm die Idee zugeschrieben, den LiDAR Sensor ausschließlich in den rückwärtigen Kamerasystemen der iPhone Pro Modelle einzusetzen.

Intern wird Ternus als pragmatischer Manager mit starkem Fokus auf Produktpflege und Kostenkontrolle beschrieben. Sein Führungsstil gilt als zurückhaltend, operativ und stark an der Weiterentwicklung bestehender Produktlinien orientiert. Nach Einschätzung mehrerer Insider ist genau diese Kombination aus technischer Tiefe und wirtschaftlicher Disziplin ein entscheidender Faktor für seine Positionierung als möglicher Nachfolger von Cook.

Nachfolgeplanung nahm 2025 Fahrt auf

Laut Bericht hat Apple im vergangenen Jahr die interne Nachfolgeplanung für Cook beschleunigt. Der amtierende CEO, der 65 Jahre alt ist, habe gegenüber Führungskräften signalisiert, seine Arbeitsbelastung reduzieren zu wollen. Sollte Cook sein Amt abgeben, gilt ein Wechsel an die Spitze des Verwaltungsrats als wahrscheinlich.

Parallel dazu bereitet Cook offenbar mehrere interne Führungskräfte als Alternativen vor. Zu den regelmäßig genannten Namen zählen Softwarechef Craig Federighi, Servicechef Eddy Cue, Marketingchef Greg Joswiak sowie Deirdre O’Brien, verantwortlich für Handel und Personal.

Im Vergleich zu Cook, der stark in politische und regulatorische Fragen eingebunden ist, wird Ternus eher als klassischer Produktmanager wahrgenommen. Seine Erfahrung liegt vor allem in der Hardware Entwicklung. In den vergangenen Jahren verantwortete er unter anderem das schlank designte iPhone Air, führte die Umstellung der Mac Rechner auf eigene Apple Chips maßgeblich mit und ist laut Bericht auch in die Entwicklung faltbarer Geräte involviert.

Ob und wann Cook den Staffelstab übergibt, ist weiterhin offen. Klar ist jedoch, dass Apple die Weichen für einen geordneten Übergang gestellt hat und John Ternus dabei eine zentrale Rolle spielt.