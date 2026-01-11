Die E-Bücher der Woche: 20 ausgewählte Titel zu je 2,99 Euro mitnehmen

Sturmtief „Elli“ hat Deutschland, insbesondere den Norden, fest im Griff. Andere sagen, endlich mal wieder ein normaler Winter. Wie dem auch sei, eine heiße Schokolade und das Sofa laden zum Verweilen ein. Wer den Play-offs der NFL nichts abgewinnen kann, schaut mal bei Apple in die Bücher-App rein. Hier gibt es wieder einmal einen Sammeldeal.

E-Books der Woche

Beim E-Book der Woche sucht sich Apple ein Buch heraus, welches dann zu einem besonders günstigen Preis angeboten sind. In diesem Fall variiert der Hersteller etwas, zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit: Anstatt eines Buches hat sich Apple dieses Mal 20 Titel ausgesucht, die zu einem Preis von je 2,99 Euro pro Buch angeboten werden. Da es sich um einen Sammeldeal handelt, können wir das in diesem Fall nicht verlinken. Doch es reicht, in der Bücher-App den „Book Store“ zu öffnen – der Deal sollte direkt griffbereit sein.

Konditionen

Wie bereits angeklungen, liegt der Preis pro Buch bei 2,99 Euro. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.