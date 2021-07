Home Apple Nächtlicher Ausfall traf App Store und iTunes Store: Läuft bei euch wieder alles?

Nächtlicher Ausfall traf App Store und iTunes Store: Läuft bei euch wieder alles?

Apple wurde in der vergangenen Nacht abermals von einem Ausfall in der iCloud heimgesucht: Diesmal traf es den App Store. Verschiedene Nutzer konnten nicht oder nur unter Beeinträchtigungen auf den Softwareladen von Apple zugreifen.

Schon wieder kam es zu einem Problem in der iCloud von Apple: In der vergangenen Nacht begannen Störungen die Nutzung des App Stores zu beeinträchtigen. Wie ‚Apple hierzu auf seiner Seite für den Status der Systeme in der iCloud erklärte (Affiliate-Link), waren einige Nutzer von einem Ausfall des App Stores betroffen. Diese Nutzer konnten den App Store entweder gar nicht mehr, oder nur noch mit erheblichen Verzögerungen nutzen.

Einige Nutzer, das bedeutet in der Sprache von Apple eine nicht näher genannte Zahl von Nutzern, die aber weltweit gesehen durchaus in die Millionen gehen kann.

Auch der iTunes Store war gestört

Im weiteren war auch der iTunes Store von Apple für den Kauf von Musik und Filmen von den Problemen betroffen. Wie Apple angab, traten die Probleme seit 00:29 Uhr deutscher Zeit auf.

Zuvor war es bereits zu Aussetzern beim Videomessungen Snapchat gekommen. Darüber hinaus hatten die letzten Tage verschiedentliche Ausfälle in der iCloud hervorgebracht, Netflix ging ebenfalls am Wochenende für einige Stunden in die Knie.

Ausfälle in Apples iCloud dauern in der Regel einige Stunden an, bevor alle Probleme beseitigt sind. Beobachtet ihr zur Stunde noch Probleme in der iCloud?

