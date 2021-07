Entgegenkommen von Apple: Live Text in Monterey kommt wohl doch auch für Intel-Macs

Apple kommt Nutzern von Intel-Macs offenbar ein bisschen entgegen: Live Text wird sich womöglich auch auf Intel-Macs nutzen lassen. Bisheriger Kenntnisstand war, dass Apple dieses nützliche Feature nur den neuen Macs mit Apple Silicon spendieren wolle.

Apple könnte ein wenig weich geworden sein: Die Funktion Live Text in macOS 12 Monterey wird eventuell auch Nutzern eines Mac mit Intel-Prozessor zur Verfügung gestellt werden. Mit Live Text werden systemweit Texte in Bildern, etwa auf Webseiten, automatisch erkannt und können auch für die weitere Nutzung in anderen Anwendungen kopiert werden.

Dieses Feature ist auch Bestandteil von iOS 15, bis jetzt sah es aber so aus, als würde Apple dieses Feature nur Macs mit Apple Silicon spendieren wollen, das beschränkt sich aktuell auf alle aktuellen Modelle mit dem M1-Chip.

Nun allerdings scheint sich das geändert zu haben: Live Text ist in der neuen Beta 4 für registrierte Entwickler auch auf Intel-Macs aktiviert, wie Beobachter registriert haben.

macOS Monterey Beta 4 includes Live Text for Intel Macs 🎉

Sounds like Apple prioritized it based on demand, but it was made much easier by the lack of real-time requirements for a camera system

(So instead of kicking it to the ANE, it’ll just process opportunistically) pic.twitter.com/vM5Nd7TGh8

— Rene Ritchie (@reneritchie) July 27, 2021