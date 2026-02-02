Nächstes Foldable: Apple überprüft wohl ein iPhone Flip

Ende des Jahres erwarten wir Apples erstes faltbares iPhone. Es soll in Form eines Reisepasses geöffnet werden können und im aufgeklappten Zustand einem iPad mini nahekommen. Einen anderen Ansatz scheint der iPhone-Konzern nun ebenfalls unter die Lupe zu nehmen.

Einem neuen Bericht von Mark Gurman nach prüft Apple aktuell die Vor- und Nachteile eines iPhone Flip. Das Gerät könnte im geöffneten Zustand einem normalen iPhone ähneln und sich horizontal halbieren können. Damit hätte Apple beide Formen aktuell gängiger Fold-Smartphones abgedeckt.

Jahre nach der Konkurrenz: Apple macht Ernst beim Falt-iPhone

Über die aktuelle Gerüchtelage bezüglich des für 2026 erwarteten iPhone Fold halten wir euch in diesem Sammelartikel auf dem Laufenden. Mehrere Jahre nach der Konkurrenz soll das iPhone Fold aus den Fehlern der Mitbewerber gelernt haben, mit dem iPhone Fold – wenn es denn so heißen wird – muss Apple ein großer Wurf gelingen.

Ebenfalls von der Konkurrenz kennen wir sogenannte Flip-Phones, die den Klappmechanismus der ersten Klapp-Handys übernommen haben. Welcher Formfaktor wäre für euer erstes iPhone Fold oder Flip ideal? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.