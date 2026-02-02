Das seht ihr bei Prime Video im Februar 2026

Der Monat Januar ist schon wieder vorbeigezogen und wir widmen uns dem Februar. Dort fängt ja nicht nur die fünfte Jahreszeit an, es gibt auch ein paar spannende Neuzugänge bei Prime Video. Diese haben wir nachfolgend gelistet.
Das könnt ihr bei Prime Video sehen
Insgesamt gibt es über 40 neue Filme und Serien, dazu gesellt sich europäischer Spitzenfußball in den Play-offs der Champions League. Werfen wir gleich einen Blick darauf:
Die neuen Filme
Ab dem 01. Februar
- Fargo – Blutiger Schnee (1996)
- Glam Girls – Hinreißend verdorben (2019)
- Licorice Pizza
- After
- After Love
- After Truth
- Ein ganzes halbes Jahr (2016)
Ab dem 03. Februar
- Bad Boy And Me | Exclusive
Ab dem 04. Februar
- William Tell
- Relationship Goals
Ab dem 06. Februar
- Fabian und die mörderische Hochzeit
- Natürliches Gleichgewicht: Die Vision eines Königs
- Noah
- Jumper
Ab dem 07. Februar
- F*ck Valentine’s Day
- Das perfekte Geheimnis
Ab dem 09. Februar
- Hellboy: The Crooked Man
- The Life of Chuck
Ab dem 13. Februar
- Love Me Love Me
- After Ever Happy
Ab dem 16. Februar
- Manta Manta
Ab dem 22. Februar
- Borderlands
Ab dem 24. Februar
- Boneyard
Ab dem 25. Februar
- The Bluff
- Meet Cute – Mein täglich erstes Date
Ab dem 27. Februar
- Man on the Run | Original
- Hit Man (2023)
- Dampfnudelblues
- Sauerkrautkoma
- Kaiserschmarrndrama
- Rehragout-Rendezvous
- Grießnockerlaffäre
- Winterkartoffelknödel
- Guglhupfgeschwader
- Leberkäsjunkie
- Schweinskopf al dente
Ab 28. Februar
- Inheritance – Ein dunkles Vermächtnis
- The Creator
Live-Sport
Am 17. Februar
- Champions League – Play-offs 2026 Hinspiel: Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo
Ab dem 24. Februar
- Champions Legaue – Play-offs 2026 Rückspiel: Bayer 04 Leverkusen vs. Olympiakos Piräus
Die neuen Serien
Ab dem 06. Februar
- LOL: Last One Laughing Brazil – Staffel 5
Ab dem 11. Februar
- Cross | Original | Staffel 2
Ab dem 12. Februar
- Soul Power: The Legend Of The American Basketball Association – Staffel 1
Ab dem 13. Februar
- Jesy Nelson: Life After Little Mix – Staffel 1
Ab dem 18. Februar
- 56 Days – Staffel 1
Ab dem 23. Februar
- The CEO Club – Staffel 1
Ab dem 27. Februar
- Final Siren: Inside the AFL – Staffel 1