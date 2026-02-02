Apple CarPlay Ultra: Gelingt mit diesen Marken 2026 der Durchbruch?

Lange haben wir auf die zweite Generation von Apple CarPlay gewartet, letztes Jahr kam sie unter dem Namen Apple CarPlay Ultra auf den Markt. Bisher nur in ausgewählten Modellen von Aston Martin verfügbar, muss sich allerdings noch einiges tun, um eine breite Masse zu erreichen. Nun gibt es Bewegung, einem Bericht nach könnten neue Modelle dieses Jahr starten.

Wie Mark Gurman in seinem Newsletter mitteilt, rechnet er damit, dass „mindestens ein großes neues Hyundai- oder Kia-Model“ 2026 mit CarPlay Ultra an den Start geht. Der in der Regel gut informierte Redakteur geht von einem Start im zweiten Halbjahr aus, der Zeitraum deckt sich mit der Vorstellung des neuen Hyundai IONIQ 3, der schon früher als heißer Kandidat für Apple CarPlay Ultra gehandelt wurde.

Welche Autos bekommen CarPlay Ultra?

CarPlay Ultra nennt Apple eine tiefere Integration seiner iPhone-Spiegelung in die Software von Auto-Herstellern. Bei Aston Martin etwa kann das digitale Display hinter dem Lenkrad Fahrwerte, Medien und Karten im Apple-Look anzeigen. Auch auf dem Haupt-Bildschirm über der Mittelkonsole werden tiefere Einstellungs-Möglichkeiten etwa für die Klimatisierung in CarPlay integriert.

Bleibt Apple diesem Ansatz treu, benötigt es für CarPlay Ultra also zwei digitale Bildschirme, was jedoch keine Garantie für eine Umsetzung ist. Einige Marken haben CarPlay insgesamt, andere CarPlay Ultra explizit eine Absage erteilt. Aktuell arbeitet Apple nach eigener Aussage mit diese Marken an einer Umsetzung des erweiterten CarPlay:

Aston Martin

Land Rover

Lincoln

Audi

Volvo

Honda

Nissan

Ford

Porsche

Jaguar

Acura

Polestar

Infiniti

Renault

Hyundai

Kia

Genesis

Ursprünglich war auch Mercedes-Benz mit dabei, deren CEO hat sich mittlerweile aber von CarPlay distanziert. Würdet ihr euch über eine Integration von Apple CarPlay in euer Fahrzeug freuen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.