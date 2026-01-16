Google hilft Siri | iPhone Fold aus Liquid Metal | Neues Apple-Abo – Apfelplausch #426

Gemini wird die Grundlage für Siri, das iPhone Fold könnte auf Liquid Metal setzen und Apple möchte mehr Geld durch seine Software verdienen. Diese Themen besprechen Marco und Fabian, eingerahmt von Hörerpost und den Tops und Flops der Woche.
Kapitelmarken
-
- 0:00: Intro: Das MacBook Air wird 18
- 07:35: Apple Watch-Problem und Hinweis auf Apple Chatbot
- 17:16: Apple und Google verkünden Siri-Partnerschaft
- 37:26: Neues vom iPhone Fold: Was ist Liquid Metal?
- 47:48: Apple Services mit Rekordjahr 2025
- 51:40: „Big News“ für Apple Fitness+
- 59:17: Neuer Abo: Apple Creator Studio
- 01:08:25: Tops und Flops der Woche
- 01:18:23: Ein kleiner Teaser
