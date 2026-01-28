Apple Creator Studio ist ab sofort verfügbar: das müsst ihr wissen

Wenig überraschend ist ab heute das neue Apple Creator Studio verfügbar und kann über den App Store geladen werden. Das neue Kreativ-Abo bündelt mehrere professionelle Anwendungen aus Apples Software-Portfolio. Wie so oft bringt Apple die Neuerung jedoch nicht ohne Einschränkungen und Stolpersteine an den Start. Wir geben einen kompakten Überblick.

Das neue Apple Creator Studio

Das neue Creator Studio ist ein Bundle aus Apples kreativen Apps, zu denen auch Pixelmator Pro zählt. Die Entwicklerschmiede wurde 2024 von Apple übernommen, Apfelpage berichtete. Seitdem war es auffällig ruhig um die App, größere Funktionsupdates blieben bislang aus, teils sind sogar noch veraltete Geräte-Mockups enthalten. Mit dem Start von Apple Creator Studio wird Pixelmator Pro nun erstmals direkt in ein Apple-Abo integriert. Zum Paket zählen auch Final Cut Pro, Logic Pro, Motion und Compressor.

Preise, Testzeitraum und Familienfreigabe

Das Abonnement kostet 12,99 Euro und lässt sich monatlich kündigen. Wer sich für ein ganzes Jahr festlegt, zahlt 129 Euro und spart somit 26,88 Euro. Wer eine Familienfreigabe eingerichtet hat, kann das Software-Paket mit maximal fünf Menschen des eigenen Haushalts gemeinsam nutzen. Das Software-Abonnement lässt sich einen Monat lang testen. Beim Neukauf eines Macs oder iPads spendiert Apple insgesamt drei Monate kostenlose Nutzung.

Stolperfallen

Wie eingangs erwähnt, gibt es jedoch ein paar Stolperfallen. Deutlich wird dies bei Pixelmator Pro: Für das iPad benötigt man nun ein Modell mit M-Chip, während bei der Vorstellung noch von einem A12Z Bionic die Rede war. Auf dem Mac benötigt man neben einem Gerät mit Apple Silicon zudem macOS 26 Tahoe. Auch Logic Pro innerhalb des Abonnements verlangt zwingend einen Mac mit Apple-Chip sowie ein aktuelles Betriebssystem, da neue Analyse- und Assistenzfunktionen ausschließlich lokal berechnet werden.

Kauf-Apps bleiben im Angebot

Seit 2011 offeriert Apple die hauseigenen Pro-Softwaretitel im Mac App Store für einen Festpreis. Wer Final Cut Pro, Logic oder eine der Zusatz-Apps im Verlauf der vergangenen knapp 15 Jahre erwarb, bekam sämtliche Updates kostenlos. Interessanterweise behält Apple die ursprünglichen Bezahl-Apps weiterhin im Angebot: Wer Final Cut Pro, Logic oder Pixelmator Pro besitzt, kann sie weiterhin nutzen; sogar der Neukauf bleibt möglich. Allerdings bleiben diesen Versionen einige Features vorenthalten. Die iPad-Versionen von Logic und Final Cut sind weiterhin als Einzel-Abonnements verfügbar.