10. Januar 2026

Lukas Gehrer

Sponsor: Incogni → incogni.com/apfelplausch für 60 % Rabatt

Roman und Lukas sind verspätet, aber nun auf Sendung. Viel Spaß mit der ersten Sendung des Jahres – wie immer aus Wien und Bielefeld.

Kapitelmarken

  • 0:00: Intro & Hörerpost
  • 10:45: Apple Card mit neuem Partner
  • 14:00: iPhone mit 200 MP Kamera | Linse von Samsung aus Texas
  • 21:11: Sponsor: Incogni → incogni.com/apfelplausch für 60 % Rabatt
  • 24:25: Software-News: Neue Nerverei: Werbung in der Dynamic Island | iOS 26.3 Beta mit Test automatischer Updates | Schnelleres WiFi an iPad und Mac
  • 41:00: ChatGPT Health kommt und soll auch Apple Health Daten verarbeiten
  • 51:30: Lovable ausprobiert

