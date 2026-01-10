Sponsor: Incogni → incogni.com/apfelplausch für 60 % Rabatt
Roman und Lukas sind verspätet, aber nun auf Sendung. Viel Spaß mit der ersten Sendung des Jahres – wie immer aus Wien und Bielefeld.
Kapitelmarken
- 0:00: Intro & Hörerpost
- 10:45: Apple Card mit neuem Partner
- 14:00: iPhone mit 200 MP Kamera | Linse von Samsung aus Texas
- 21:11: Sponsor: Incogni → incogni.com/apfelplausch für 60 % Rabatt
- 24:25: Software-News: Neue Nerverei: Werbung in der Dynamic Island | iOS 26.3 Beta mit Test automatischer Updates | Schnelleres WiFi an iPad und Mac
- 41:00: ChatGPT Health kommt und soll auch Apple Health Daten verarbeiten
- 51:30: Lovable ausprobiert
