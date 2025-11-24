Gurman sicher: Tim Cook bleibt bis mindestens Mitte 2026

In der vergangenen Woche gab es Berichte um eine geplante Machtübergabe bei Apple. Demnach soll Tim Cook, der aktuelle CEO, im kommenden Jahr Platz für eine Nachfolge machen, unter Umständen schon im Januar. Während Mark Gurman sich erst klar gegen diesen Bericht stellte, schließt er einen Führungswechsel im kommenden Jahr nun nicht mehr aus.

Vor einer Woche schrieb Gurman noch, er habe nicht den Eindruck, dass „etwas unmittelbar bevorstehe“. In der aktuellen Ausgabe seines Newsletters geht der meist gut informierte Journalist nun nicht davon aus, dass ein Wechsel in der ersten Jahreshälfte realistisch sei. Er wäre „geschockt“ wenn Apple bis Juni 2026 einen neuen CEO hätte.

Neuer Apple-CEO 2026?

Der Bericht der Financial Times aus der vergangenen Woche hat für großes Aufsehen gesorgt – auch in der Medienlandschaft außerhalb der Tech-Bubble. Demnach plane Apple einen reibungslosen Übergang, eventuell schon bei der Präsentation der Quartalszahlen Ende Januar. Große Ereignisse wie die WWDC im Sommer und die iPhone-Keynote im September will man deshalb umschiffen.

Als Nachfolger wird der 51-Jährige Hardware-Chef John Ternus gehandelt. Er ist seit über 20 Jahren bei Apple und hätte noch genügend Zeit bis zum Rentenalter, um Apple seinen Stempel aufzudrücken.

Im Apfelplausch #418 haben wir über einen möglichen Wechsel an der Spitze des Konzerns gesprochen und eine Einschätzung abgegeben, wann es so weit sein könnte. Was denkt ihr: Wird Tim Cook 2026 zurücktreten und wen wünscht ihr euch als Nachfolger? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.