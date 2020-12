Home Gerüchte Mysteriöse Weihnachtsüberraschung: Kommt morgen ein neues Apple TV?

Mysteriöse Weihnachtsüberraschung: Kommt morgen ein neues Apple TV?

Kommt morgen vielleicht ein neues Apple TV? Befeuert von den Gerüchten um ein neues Produkt am morgigen Dienstag, schießen am Vortag noch einmal die Gerüchte ins Kraut. Ein Update für das Apple TV stand indes schon länger im Raum.

Morgen könnte Apple ein neues Apple TV auf den Markt bringen: So könnte man einen Tweet deuten, der aus der Gerüchteküche von einem der bekannteren Leaker abgefeuert wurde.

可能库克自己都不知道 今年苹果会出新款的Apple TV😂😂😂😂😂😂😂 — 有没有搞措 (@L0vetodream) December 7, 2020

Getrieben werden diese Spekulationen von vorangegangenen Prognosen über ein neues Produkt, das morgen vorgestellt werden soll. Apple hatte die Mitarbeiter in den Apple Retail Stores sowie bei den autorisierten Apple Service Providern angewiesen, sich morgen früh kalifornischer Ortszeit bereitzuhalten, neue Informationen zu Preis und technischen Spezifikationen eines nicht genannten Produkts zur Kenntnis zu nehmen, Apfelpage.de berichtete. Solche Mitteilungen setzt Apple häufiger an sein Personal ab, sie lassen auch die Beschäftigten weitgehend unwissend und dürften daher nicht sonderlich beliebt sein.

Morgen könnte zudem auch Apple Fitness+ an den Start gehen, der Dienst soll auch noch dieses Jahr starten, allerdings zunächst nur in den USA.

Was würde ein neues Apple TV mitbringen?

Über ein neues Apple Tv wurde in den letzten Monaten immer wieder einmal spekuliert. Es wird ziemlich sicher einen deutlich performanteren Prozessor mitbringen. Die TV-Box wird von Apple nicht mehr nur als Streamingkiste, sondern zunehmend auch als Spielkonsole positioniert, auf der unter Nutzung verschiedener Controller verschiedener Hersteller die zunehmende Zahl an Apple Arcade-Titeln gespielt werden soll. Hierfür bedarf es einer stärkeren CPU, der A10X Fusion im aktuellen Apple TV 4K stößt hier an seine Grenzen.

Auch eine überarbeitete Apple Remote war Gegenstand der Spekulationen.

