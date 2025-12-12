Apple hat heute Abend iOS 26.2 und iPadOS 26.2 für alle Nutzer veröffentlicht. Das Update war ursprünglich schon Anfang der Woche erwartet worden, ging aber noch in eine letzte Runde zu den Entwicklern.

Apple hat heute außerplanmäßig iOS 26.2 und iPadOS 26.2 für alle Nutzer zum Download zur Verfügung gestellt. Die Aktualisierung ist auf einem iPhone 17 Pro Max 1,64 GB groß und bringt eine ziemlich umfangreiche Liste an Neuerungen und Änderungen mit sich.

iOS 26.2: Das ist neu und anders

iOS 26.2 bringt allerhand Neuerungen und diverse Fehlerbehebungen. Apple notiert die folgenden Anmerkungen zum Update:

Live-Übersetzung mit AirPods

Die Live-Übersetzung mit AirPods ist jetzt für Benutzer:innen in der EU verfügbar. Damit steht dir ein Freisprechsystem für die Übersetzung zur Verfügung, wenn eine Person in der Nähe in einer anderen Sprache mit dir spricht.

Apple Music

Die Playlist „Lieblingstitel“ wird auf dem Tab „Startseite“ unter „Top-Auswahl“ angezeigt.

Offline-Texte für geladene Titel, die du auch ohne Internetverbindung anzeigen kannst.

Podcasts

Links zu erwähnten Podcasts ermöglichen es dir, andere in der gerade gehörten Podcastfolge erwähnte Podcasts direkt im Player und Transkript in „Podcasts“ anzuzeigen und ihnen zu folgen.

Spiele

Mit Filtern in der Spiele-Mediathek kannst du Spiele nach Kategorie, Größe und mehr finden.

In-Game-Banner für Punktestand-Herausforderungen bieten Echtzeit-Updates, wenn jemand Neues die Führung übernimmt.

Verbesserte Unterstützung für verbundene Controller wie Backbone und Razer.

Dieses Update enthält zudem folgende Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

Zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten für die Zeit auf dem Sperrbildschirm ermöglichen es dir, das Erscheinungsbild weiter anzupassen und dem Liquid Glass-Material mehr oder weniger Deckkraft zu verleihen.

Hinweise für Erinnerungen helfen dir, dringende Aufgaben im Blick zu behalten, und unterstützen die Schlummer- und Live-Aktivitätsfunktionen, falls du die Erinnerung noch nicht abhaken kannst.

AirDrop-Codes bieten eine zusätzliche Verifizierungsebene beim Verwenden von AirDrop mit unbekannten Kontakten, indem ein Code auf dem Gerät des Empfängers bereitgestellt wird, den der Absender eingeben muss, um die Übertragung abzuschließen.

Mit Multipack kannst du in der Home-App verschiedene Geräte einfach mit demselben Konfigurationscode registrieren, wenn sie zusammen verkauft werden.

Mit der Option „Bei Hinweisen blinken“ in den Einstellungen für „Bedienungshilfen“ kannst du festlegen, dass der Bildschirm des Geräts blinkt, wenn du eine Mitteilung erhältst.

Freeform-Tabellen können Texte, Bilder, Dokumente und Zeichnungen enthalten. Die Zellen passen sich automatisch an, um die Struktur auf dem unendlichen Arbeitsbereich zu verbessern.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Vorab-Alben in der Apple Music-Mediathek zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung nicht sofort wiedergegeben werden konnten.

Ein Problem wurde behoben, bei dem eine Einstellung für „Datenschutz und Sicherheit“ möglicherweise fälschlicherweise als von einem Unternehmen verwaltet markiert wurde.

Wie läuft iOS 26.2 auf euren Geräten? Teilt gern eure Eindrücke in den Kommentaren.