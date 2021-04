Home Apple Mark Gurman: Apple stellt Dienstag nichts wirklich Innovatives vor

Mark Gurman: Apple stellt Dienstag nichts wirklich Innovatives vor

Apple wird auf seinem Event am kommenden Dienstag keine wirklich innovativen Produkte vorstellen: Mit dieser trocken vorgebrachten Einschätzung lässt sich heute Mark Gurman vernehmen. Dennoch ist zumindest das iPad Pro ein für Apple sehr wichtiges Produkt.

Inzwischen ist der Termin bekannt: Apple hält am kommenden Dienstag Abend deutscher Zeit sein erstes Event 2021 ab. Die Veranstaltung wird rein digital durchgeführt, wie auch schon die Keynotes zuvor. Mark Gurman sprach auf Bloomberg über die zu erwartenden Neuerungen, die Apple am Dienstag vorstellen wird. Gefragt, was in Apples Pipeline die größte Innovation darstellt, antwortete Gurman trocken: „Ich denke, nichts, was wir am Dienstag sehen werden, ist wirklich innovativ. Meiner bescheidenen Meinung nach ist nichts davon so brandneu, dass man es nie zuvor gesehen hat.“ Er bezieht sich damit auf das erwartete Update für das iPad Pro (Affiliate-Link).

Dessen größte Neuerung ist das Mini-LED-Display, das bessere Kontraste und eine größere Helligkeit bei geringerem Energieverbrauch liefert.

Das iPad Pro ist wichtig für Apple

Dennoch sei das neue iPad Pro ein Schlüsselprodukt für Apple. In einer Zeit, in der nach wie vor weltweit vermehrt im Home-Office und mobil gearbeitet wird, ist das Update für Apples Tablet ein wichtiger Schritt, der dem weiteren Wachstum der iPad-Verkäufe zuträglich sein wird. Deutlich innovativer sind für Gurman die neuen iMacs, die ebenfalls für 2021 erwartet werden. Sie sollen nicht nur ein komplett überarbeitetes Design erhalten, sondern auch mit Apple Silicon kommen. Allerdings gebe es noch keinen Zeitplan für deren Vorstellung, am kommenden Dienstag sehen wir sie zumindest mit größter Wahrscheinlichkeit noch nicht.

