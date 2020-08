Apple ist die erste Zwei-Billionen-Dollar-Firma

Apple ist das erste Unternehmen mit einem Börsenwert von zwei Billionen Dollar. Die Marktkapitalisierung hat heute die nächste große Schwelle durchbrochen, doch der Erwartungsdruck an die Zukunft ist hoch.

Apple hat sie genommen, die zweite wichtige Marke bei der Marktkapitalisierung: Seit heute ist das Unternehmen an der Börse zwei Billionen Dollar wert. Diese Schwelle überquerte Apple zwei Jahre nach dem Überschreiten der Marke von einer Billion Dollar, Apfelpage.de berichtete.

Auch andere Firmen wie Microsoft, Google und Amazon kratzten oder überschritten immer wieder die Billionengrenze.

Ob sich Apple länger über dieser neuen Schwelle von zwei Billionen Dollar Marktkapitalisierung halten wird oder nicht, bleibt abzuwarten. Es überquerte diese als der Aktienkurs 467 Dollar erreichte.

Auf Apple liegen hohe Erwartungen

Perspektivisch könnte es mit dem Papier weiter kräftig aufwärts gehen. Anders als viele andere Unternehmen, konnte der Tech-Sektor während der Corona-Krise seine Umsätze und oft auch die Gewinne ausbauen. Apple hatte vor kurzem gute Quartalszahlen vorgelegt, doch in nächster Zeit stehen wichtige Termine an.

Die Finanzanalysten haben hohe Erwartungen an das Services-Geschäft aufgebaut und gerade dort deuten sich Schwierigkeiten an. Der App Store sprudelt als Einnahmequelle zwar weiter kräftig, steht aber unter Druck und bei den neuen Diensten wie Apple TV+ und Apple Arcade läuft es noch nicht, wie es soll, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

Zudem ist der iPhone 12-Start ein Schlüsselmoment. Im Erfolgsfall dürfte es Umsatz, Gewinn und damit auch den Aktienkurs weiter antreiben. Fällt er aber schlechter aus, bedeutet das auch sinkende Kurse.

