macOS Monterey 12.2 Beta 2 für Entwickler ist da

Apple hat heute Abend die zweite Beta von macOS Monterey 12.2 an die registrierten Entwickler verteilt, damit kommt der Beta-Zyklus wieder aus der Winterpause. Diese kommende Aktualisierung wird in einigen Wochen für alle Nutzer erwartet.

Apple hat am heutigen Dienstag Abend die zweite Beta von macOS Monterey 12.2 an die registrierten Entwickler verteilt. Die neue Beta folgt drei Wochen auf die Verteilung der vorangegangenen Testversion. Um die neue Beta zu installieren, kann der Update-Prozess in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update angestoßen werden.

Bemerkt ihr Neuerungen oder Änderungen in der neuen Beta von macOS Monterey 12.2? Lasst es uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

macOS Monterey erhält weitere allgemeine Verbesserungen der Performance

Apple wird mit dem kommenden Update auf macOS Monterey 12.2 einige weitere Verbesserungen der Performance, Sicherheit und Stabilität von macOS vornehmen. Auch gibt es noch immer einige Baustellen, die Apple bearbeiten sollte. Zuletzt hatten wir berichtet, dass alle Nutzer, die die Möglichkeit dazu haben, umgehend das Update auf macOS Monterey 12.1 laden und installieren sollten.

macOS Monterey 12.2 wird in einigen Wochen für alle Nutzer erwartet.

