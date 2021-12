Home Betriebssystem macOS Monterey 12.1: Wie läuft Public Beta 4 bei euch?

Apple hat gestern Abend die vierte Beta von macOS Monterey 12.1 für die registrierten Entwickler vorgelegt. Die Public Beta 4 für die freiwilligen Tester ist inzwischen auch verfügbar. Gelegenheit für uns, euch nach der Performance der neuen Beta zu fragen.

Apple hat nach einer etwas längeren Pause gestern Abend den laufenden Beta-Zyklus wieder aufgenommen, zumindest teilweise: macOS Monterey 12.1 Beta 4 ist inzwischen für die registrierten Entwickler verfügbar. Auch die vierte Public Beta kann nun von freiwilligen Testern geladen und installiert werden. Die Teilnahme an Apples Public Beta-Programm ist nach einer einmaligen Registrierung kostenlos möglich.

Die Veröffentlichung von macOS Monterey 12.1 könnte noch im Dezember erfolgen, allerdings liegt der Beta-Zyklus aktuell ein wenig hinter dem Zeitplan zurück.

Wie läuft die jüngste Beta bei euch?

Wir wollen euch an dieser Stelle fragen, wie die neueste Beta von macOS Monterey 12.1 auf euren Maschinen läuft. Welche Eindrücke habt ihr nach einem Tag sammeln können?

Sind neue Probleme hinzugekommen oder wurden bestehende Bugs gelöst? Von diesen gibt es noch einige. So lässt sich das große MacBook Pro 2021 etwa aktuell nicht zuverlässig per MagSafe aufladen, wenn es ausgeschaltet ist, Apfelpage.de berichtete. Darüber hinaus besteht noch immer ein irritierender Speicherüberlauffehler in macOS Monterey, der auch noch auf seine Behebung wartet, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Hinterlasst eure Eindrücke gern in den Kommentaren unter dem Artikel.

Wann die übrigen nächsten Betas der kommenden Updates verteilt werden, bleibt indes noch abzuwarten – möglicherweise erscheint iOS 15.2 Beta 4 noch heute Abend.

