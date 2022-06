Home Featured macOS 13 Ventura: Das hat euch Apple gestern nicht verraten

macOS 13 Ventura: Das hat euch Apple gestern nicht verraten

Der Platz auf einer Keynote ist zeitlich begrenzt, was die einzelnen Blöcke angeht. Apple muss also immer sorgfältig abwägen, was man auf der großen Bühne zeigt und was nicht. Das gilt natürlich auch für macOS 13. Zu den Höhepunkten zählen der neue Stage Manager sowie die Möglichkeit, das iPhone nun einfach als Kamera für FaceTime und Zoom verwenden zu können. Doch was gibt es darüber hinaus? Hier eine Auswahl an Funktionen, die Apple gestern verschwiegen hat, von unserer Seite.

macOS 13 Ventura: Mehr Sicherheit

Das neue Betriebssystem wird im Herbst 2022 erwartet und bringt unter der Haube wieder einige Verbesserungen bei der Sicherheit mit. Wer ein Mac mit Apple Silicon einsetzt und USB-C-Zubehör ansteckt, muss jetzt die Benutzung bestätigen. Damit sollen unerlaubte Zugriffe von USB-C-Zubehör unterbunden werden. Verseuchte USB-Sticks und Festplatten sind nach wie vor ein beliebtes Einfallstor für Malware jeglicher Art. Beim Thema Sicherheit kommt auch die Fotos-App zum Tragen: Ausgeblendete und gelöschte Fotos sind indessen automatisch gesperrt und müssen mithilfe von Touch ID oder dem jeweiligen Apple-ID-Passwort entsperrt werden.

Systemeinstellungen bekommen frischen Look

Apple legt auch Hand an der Optik an, dies wird besonders in den Systemeinstellungen deutlich. Der Konzern hat sich dafür fünf Punkte zurechtgelegt, die das neue Design erfüllen soll:

Aktualisiertes Design: Die Systemeinstellungen haben ein aktualisiertes Design, wodurch die Navigation übersichtlicher werden soll. Darüber hinaus sorgt dieser neue Look auf dem Mac dafür, dass es optisch näher an iOS heranrückt – seit macOS Big Sur ein klares Ziel von Apple

Die Systemeinstellungen haben ein aktualisiertes Design, wodurch die Navigation übersichtlicher werden soll. Darüber hinaus sorgt dieser neue Look auf dem Mac dafür, dass es optisch näher an iOS heranrückt – seit macOS Big Sur ein klares Ziel von Apple Einfachere Navigation: Genau wie iPadOS bringt macOS 13 Ventura eine Seitenleiste in die Systemeinstellungen. Die Navigation soll deutlich einfacher gelingen und gleichzeitig übersichtlicher werden. Man muss nicht mehr in die jeweiligen Einstellungen abtauchen

Genau wie iPadOS bringt macOS 13 Ventura eine Seitenleiste in die Systemeinstellungen. Die Navigation soll deutlich einfacher gelingen und gleichzeitig übersichtlicher werden. Man muss nicht mehr in die jeweiligen Einstellungen abtauchen Nach Kategorien organisiert: Die Einstellungen sind nach Kategorien wie Aussehen, Kontrollzentrum und Desktop organisiert. Und ähnliche Kategorien sind eng beieinander gruppiert – was mehr Konsistenz in macOS, iOS und iPadOS bietet

Die Einstellungen sind nach Kategorien wie Aussehen, Kontrollzentrum und Desktop organisiert. Und ähnliche Kategorien sind eng beieinander gruppiert – was mehr Konsistenz in macOS, iOS und iPadOS bietet Leistungsstarke Suche: Wenn Sie nicht wissen, wo Sie eine Option in den Systemeinstellungen finden, können Sie danach suchen, indem Sie sie vom oberen Rand des Fensters ziehen, um das Suchfeld anzuzeigen. Optionen, die Ihrer Suche entsprechen, werden in der Seitenleiste angezeigt

Wenn Sie nicht wissen, wo Sie eine Option in den Systemeinstellungen finden, können Sie danach suchen, indem Sie sie vom oberen Rand des Fensters ziehen, um das Suchfeld anzuzeigen. Optionen, die Ihrer Suche entsprechen, werden in der Seitenleiste angezeigt Geräumigeres Scheiben: Mit mehr Platz in jedem Einstellungsbereich ist es einfach, die gewünschten Einstellungen sofort zu finden

Neues Wallpaper

Für jedes neue Betriebssystem bietet Apple auch ein neues Wallpaper an. Das ist für macOS 13 Ventura besonders farbenfroh. Es zeigt eine abstrakte Figur in Orangetönen mit blauem Hintergrund. Es ist in hellen und dunklen Versionen erhältlich, die die Farbtöne in Dunkelblau und Rot verwandeln.

Das Wallpaper wird mit dem offiziellen Release von macOS 13 Ventura verfügbar sein und kommt mit einer Auflösung von 6K, damit es auf dem Apple Studio Display und dem pro Display XDR angezeigt werden kann.

Apple Mail bietet endlich zeitversetztes Versenden von E-Mails an

Mit Apple Mail bietet macOS seit Jahren einen vernünftigen E-Mail-Client an, der aber eine Schwachstelle hat. Die geht Apple endlich mit dem zeitversetzten Versenden von E-Mails an. Eine Funktion, die Microsoft mit Outlook schon seit Jahrzehnten anbietet. Außerdem wird es eine deutlich verbesserte Suche geben. Und wenn man einen Anhang oder einen Empfänger vergisst, erkennt Apple Mail dies und fragt nach, ob man die Informationen hinzufügen möchte.

Spotlight bietet mehr Komfort

Unter macOS 13 Ventura wird Apple auch Spotlight komplett überarbeiten. Man spricht davon, dass die Suche schneller und effizienter sein soll. Doch spannender sind die Komfortfunktionen: Seit Jahren kann man einfache mathematische Aufgaben eintippen und man bekommt das Ergebnis. Mit dem neuen Betriebssystem kann man nun in Spotlight einen Wecker stellen, einen Fokus aktivieren oder die Musikerkennung von Shazam aktivieren.

Passkeys statt Passwörter

Mit Passkeys kommt eine neue Methode zum Anmelden, die durch­gehend ver­schlüsselt ist und Schutz vor Phishing und Datenleaks bietet. Das macht sie stärker als alle üblichen Arten von Zwei‑Faktor-Authentifi­zierung. Passkeys funktio­nieren auch auf Geräten, die nicht von Apple sind. Dafür arbeitet der iPhone-Konzern unter anderem mit Google und Microsoft zusammen.

SharePlay und FaceTime ausgebaut

Letztes Jahr stand iOS ganz im Zeichen von SharePlay, diese Funktion wird auf dem Mac ab sofort ausgebaut. So kann man jetzt SharePlay während der Nutzung von iMessage nutzen und es gibt sogar Bedieneinheiten, die dafür sorgen soll, dass die Wiedergabe synchron ist. Daran schließt sich FaceTime an. Laut Apple kann man inzwischen FaceTime-Videoanrufe wie reguläre Anrufe zwischen den einzelnen Geräten übergeben. Noch einmal zurück zu SharePlay, damit soll auch gemeinsames Gaming via Game Center möglich sein.

