MacBook Pro und MacBook Air: USB-Geräte funktionieren bei vielen Nutzern unzuverlässig, bei euch auch?

Am MacBook Air und MacBook Pro häufen sich aktuell offenbar Probleme mit der Nutzung von USB-Geräten. Das Fehlerbild scheint sich in der Hauptsache auf aktuelle Modelle aus diesem Jahr zu beschränken, allerdings ist kein Kniff zur Behebung der Probleme bekannt. Apple hat sich ebenfalls noch nicht zu der Problematik geäußert. Habt ihr Probleme mit euren USB-Zubehörartikeln am MacBook beobachtet?

Apple-Nutzer haben zuletzt offenbar häufiger Schwierigkeiten bei der Verwendung von USB-Zubehör am MacBook. Dabei verweigern angeschlossene Geräte wie USB-Tastaturen- Mäuse oder Festplatten plötzlich ihren Dienst. Die Geräte werden entweder im Betrieb unerwartet getrennt oder verbinden sich nicht zuverlässig.

Allerdings gibt es einige Einschränkungen. Wie aus verschiedenen Berichten betroffener Nutzer zu entnehmen ist, tritt das Problem hauptsächlich bei Geräten auf, die den alten USB 2.0-Standard verwenden.

Probleme mit der Verbindung nur bei Nutzung von Adaptern

Weiterhin wird das Problem offenbar auch nur beobachtet, wenn ein USB-Portvervielfältiger oder ein USB-Adapter genutzt wird. Letztere sind am MacBook allerdings noch immer häufig im Einsatz, da die MacBooks mit USB-C ausgeliefert werden, viele Zubehörgeräte aber nach wie vor auf den klassischen USB-Anschluss setzen.

Die Probleme werden den Erfahrungen der Nutzer nach vor allem bei aktuellen MacBook Pro und MacBook Air-Modellen beobachtet. Hier scheinen vorwiegend die Geräte aus dem Jahr 2020 betroffen zu sein. Weitere Details zur Natur der Störung ist noch nicht bekannt.

Es ist aber zu hoffen, dass Apple den Problemen mit einem zukünftigen Software-Update entgegenwirken kann. Wie ist es bei euch: Beobachtet ihr Verbindungsprobleme an eurem MacBook mit USB-Zubehör und habt ihr einen Trick gefunden, diese zu beheben?

