Ab heute: Erste deutschsprachige Sendung auf Apple Music gestartet

Apple Music hat jetzt auch deutschsprachige Sendungen im Programm. Die neue Sendung Hyped Radio ist ein großer Schritt für Apples Inhalte auf Apple Music, bis jetzt gab es Sendungen immer nur auf Englisch. Der Fokus bleibt allerdings auch bei der ersten deutschen Sendung von Apple Music gleich: HipHop.

Apple Music wird internationaler: Die erste Sendung in deutscher Sprache ist heute gestartet. Hyped Radio heißt die Show. Sie wird von nun an immer Mittwochs in einer neuen Ausgabe erscheinen – beginnend heute.

Hyped Radio wird moderiert von Aria Nejati, dem Kreativ-Chef von hiphop.de. Er wird sich in seiner Sendung in ausführlichen Interviews mit dem Leben und Werk verschiedener Künstler beschäftigen.

Apple Music bleibt sich treu

Das Programm von Beats1, dem ersten und bis jetzt auch einzigen linearen Radiosender von Apple Music, der auf allen Apple-Geräten gestreamt werden kann, legt seinen primären Fokus traditionell auf Rap und HipHop-Musik, eine Folge des bislang US-zentrierten Programms, das allerdings auch regelmäßige Shows aus London beinhaltet.

Mit dem nun verpflichteten Host für die neue Sendung hat man laut Apple den einflussreichsten Kenner der deutschen Rap- und HipHop-Szene für sich gewinnen können. Tatsächlich gilt er als interviewerfahren auch über den deutschsprachigen Bereich hinaus.

Wie erfolgreich seine neue Sendung sein wird, muss abgewartet werden. Apple Music hat in Deutschland nicht die Marktanteile, die man in den USA erreichen konnte. An dieser Stelle gleich unsere Frage an euch: Wie findet ihr die erste deutschsprachige Sendung auf Apple Music? – gerne mehr oder bloß nicht?

