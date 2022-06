Home Mac MacBook Pro mit M2: Lieferung teils erst im August

Das neue MacBook Pro mit M2-Chip ist teilweise nur schwer zu haben. Immerhin: Die meisten Einstiegskonfigurationen sind noch recht zügig verfügbar, wer aber mehr SSD und RAM will, wartet teils Wochen und Monate. Habt ihr euch ein neues MacBook Pro mit M2 bestellt?

Apple hat am Freitag die Vorbestellungen für das neue MacBook Pro 2022 geöffnet. Das neue Modell ist im Grunde nicht sehr aufregend: Größtes und einziges Highlight ist der M2, der allerdings einen deutlichen Performance-Sprung im Vergleich zum M1 bietet.

Die Lieferzeiten sehen jedoch teilweise übel aus, die Gründe dafür liegen allerdings nicht notwendigerweise bei Apples großartiger Hardwarekomposition.

Das neue MacBook Pro 13 Zoll 2022 kommt in manchen Versionen erst im August

Denn wer das MacBook Pro 2022 13 Zoll bestellen will, braucht teilweise einen langen Atem. Wer etwa ab 512 GB SSD schaut und dann auch noch mehr als acht GB Arbeitsspeicher wünscht, landet mit seinen Lieferterminen rasch Ende Juli.

Die maximal ausgebauten Konfigurationen mit bis zu zwei TB SSD rutschen dann bis ans Ende der ersten Augustwoche.

Immerhin: Die Einstiegskonfiguration ist auch heute noch ab dem 24. Juni lieferbar, also dem Start der Auslieferungen. Hier zahlt der Kunde 1.599 Euro und erhält schlanke acht GB RAM und ebenfalls überschaubare 256 GB SSD. Die begrenzte Verfügbarkeit ist offenbar maßgeblich der noch immer schlechten Verfügbarkeit von Halbleitern geschuldet.Der M2 bietet eine im Vergleich zum M1 um gut 18% bessere Performance. In dieser Meldung lest ihr mehr zu Apples erzielten Verbesserungen.

Habt ihr euch ein MacBook Pro mit M2 bestellt und wenn ja, wann ist euer Liefertermin?

