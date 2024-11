Home Mac MacBook Pro, Mac mini und iMac mit M4: Das sind die ersten Eindrücke

Letzte Woche war Mac-Woche bei Apple. In drei kurzen Präsentationen stellte das Unternehmen drei neue Macs mit M4 vor. Das MacBook Pro, der Mac mini und der iMac wurden überarbeitet und mit dem aktuellen Chip-Set ausgestattet. Die Auslieferung der Modelle beginnt am 08.11., auf YouTube kursieren wie gewohnt bereits erste Videos.

Am Montag präsentierte Apple den neuen iMac M4, am Dienstag den Mac Mini mit M4 und M4 Pro und am Mittwoch das neue MacBook Pro mit M4, M4 Pro und M4 Max. Auch das Zubehör wurde minimal überarbeitet. Statt über Lightning laden die Magic Mouse, das Magic Keyboard und das Magic Trackpad ab sofort über USB-C.

Günstiger und stärker: Hands-On-Videos sind begeistert

Im Rahmen der Präsentation haben Influencer und Medienvertreter erste Eindrücke der neuen Geräte sammeln können. Einige davon haben wir euch hier eingebettet. Vor allem deutsche Kunden können sich freuen. Nicht nur sind die neuen Macs leistungsstärker, sie kosten auch weniger als ihre direkten Vorgänger.

„Besser & günstiger: 3 neue Apple M4 Macs ausprobiert!“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

„Ich war beim merkwürdigsten Apple Event ever…“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

„Hands-on All M4 Mac Products | MacBook Pro, iMac, Mini!“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

„MacBook Pro M4 HANDS-ON – Which Should You Buy? (ft. Mac Mini & iMac)“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

