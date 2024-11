Hochwasser in Spanien: Apple spendet in unbekannter Höhe

In Südspanien hat in den vergangenen Tagen ein Hochwasser viele Existenzen zerstört. Apple CEO Tim Cook hat deswegen angekündigt, die betroffenen Personen mit einer Spende unterstützen zu wollen. Über die Höhe der Summe ist nichts bekannt.

In Südspanien leiden die Menschen aktuell unter Hochwasser. Besonders Valencia und Andalusien sind von starken Regenfällen betroffen, die Straßen überschwemmen und Häuser zum Einsturz bringen. Über 200 Tote sind Stand jetzt den Wassermengen zum Opfer gefallen, die Zahl der Vermissten ist wohl weit höher.

Auf X (ehemals Twitter) hat Tim Cook die Unterstützung Apples für die Betroffenen angekündigt. In Gedanken sei man bei den Betroffenen. Apple wird mit einer Spende Hilfsmaßnahmen vor Ort unterstützen, teilt Cook am vergangenen Donnerstag über die Plattform mit.

We’re thinking of all those impacted by the devastating flash floods in the region of Valencia, Spain. Apple will be making a donation to help with relief efforts on the ground.

— Tim Cook (@tim_cook) October 31, 2024