„Komplettes Redesign“: Apple plant neues MacBook Pro für 2026

Apple hat in der vergangenen Woche ein neues MacBook Pro vorgestellt. Neben den neuen Chips aus der M4-Serie gibt es optisch keine nennenswerten Neuerungen. Das soll sich in zwei Jahren ändern, wie ein Bericht von Bloomberg nun nahelegt.

Der in der Regel gut informierte Mark Gurman von Bloomberg geht in seinem Newsletter davon aus, dass Apple in zwei Jahren ein komplett neue MacBook Pro präsentiert. Konkret ist die Rede von einem „kompletten Redesign“, das bei einem MacBook Bauart bedingt nicht allzu groß ausfallen kann.

MacBook Pro 2026 mit OLED und dünnerem Design

Schon lange wird über den Einsatz von OLED-Displays in Apples MacBooks spekuliert. Im nächsten großen Update für das MacBook Pro, könnte sich das ändern. Neben der Display-Technologie, die im iPhone und iPad schon lange verbaut wird, soll das MacBook Pro 2026 auch spürbar dünner werden. Zudem erwartet Gurman den dann aktuellen M6-Chip auf 2nm-Basis. Dieser soll zudem für einen weiteren Performance-Boost sorgen.

2025 erwartet uns für das MacBook Pro ein vergleichsweise kleines Update. Lediglich die Prozessoren will Apple dem Vernehmen nach auf M5, M5 Pro und M5 Max upgraden.

