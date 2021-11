Home Daybreak Apple MacBook Pro knapp | anonyme Emails mit iCloud+ | Corona-Warn-App unterstützt luca-Codes – Daybreak Apple

Einen schönen Start in den Tag! Auch das MacBook Pro ist vereinzelt nur schwer zu bekommen und wir schauen, woran das liegt. Indessen soll es bald möglich sein, anonyme Emails dank iCloud+ zu versenden. Und die Corona-Warn-App kann nun Codes für die luca-App scannen. Der Überblick am Morgen.

MacBook Pro nur schwer erhältlich

Apple vermarktete das neue MacBook Pro auf der Keynote ziemlich gut und wie es scheint, versprach der Konzern nicht so viel. Die Nachfrage ist so groß, dass manche Konfigurationen erst im nächsten Jahr geliefert werden können. Andere Ausstattungen lassen aber auch schon bis Dezember auf sich warten. Auch in den Apple Stores sind die neuen Mac-Notebooks Mangelware. Besonders das 14-Zoll-MacBook mit dem M1 Max, einer 512 Gigabyte SSD und 64 Gigabyte vereintem Speicher ist von den Verzögerungen betroffen.

Anonyme Emails mit iCloud+ ab iOS 15.2 versenden

iCloud+ mit diversen Funktionen rund um die Verbesserung des Erlebnisses mit Internetdiensten erblickte auf der WWDC 2021 das Licht der Welt. Nach und nach machen sich die einzelnen Neuerungen in den diversen Versionen von iOS und macOS breit. So nun auch die Möglichkeit zum Versenden von Emails über eine anonyme Adresse. Ab iOS 15.2 kann der Nutzer also im „Von“-Feld in der Mail-App auswählen, ob er eine verborgene Adresse fürs Senden verwenden möchte.

Corona-Warn-App kann nun Codes für luca scannen

Die Corona-Warn-App und luca sind beides Apps zur Nachverfolgung von Kontakten bei einer Corona-Infektion in Deutschland. Während erstere auf den Einsatz von Bluetooth bei Begegnungen setzt, werden bei letzterer an unterstützten Orten QR-Codes gescannt. Diese QR-Codes können von nun an auch direkt in der Warn-App erfasst werden. Dadurch werden die Daten von den Betreibern von luca mit den Gesundheitsämtern geteilt, sodass man bei einem Kontakt mit einer infizierten Person informiert wird.

Das konntet ihr außerdem lesen

Neue Betas sind da

Apple veröffentlichte wieder einmal Betas für iOS und iPadOS 15.2, macOS Monterey 12.1, watchOS 8.3 und tvOS 15.2. Besonders die Aktualisierung für macOS Monterey wird ziemlich spannend werden, da sie mit SharePlay kommt.

iPhones und Co. wird man nicht mit Bitcoins bezahlen können

Erstmals äußerte Apples CEO Tim Cook in einem Interview zu Kryptowährungen. Auch wenn er selbst in diese investiere, werde man auch in Zukunft Apple-Produkte nicht damit bezahlen können.

Office 2021 nicht mehr mit macOS Mojave kompatibel

Im Dezember wird Office 2021 erscheinen. Im Zuge dessen wurde bekannt, dass dieses macOS Mojave nicht mehr unterstützen wird. Stattdessen ist es nur mehr mit macOS Catalina und den darauf folgenden Versionen kompatibel.

In diesem Sinne wünschen wir euch nun einen angenehmen Mittwoch!

