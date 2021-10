Home Apple MacBook Pro, AirPods 3 und HomePod Mini-Farben: Die Keynote in Videos

Apple hat gestern Abend zwei neue Modelle des MacBook Pro vorgestellt – 14 und 16 Zoll können Kunden als Displaygröße wählen. Auch neue AirPods gab es. Die Videos zur Keynote sind inzwischen online verfügbar.

Apple hat gestern Abend eine Reihe neuer Produkte vorgestellt. Es wurde etwa das neue MacBook Pro 2021 gezeigt, hier lest ihr alle Details zu den beiden neuen Modellen. Diese werden vom M1 Pro beziehungsweise M1 Max angetrieben, hier lest ihr die Details zu den Chips.

Apple hat inzwischen auch die Videos zur Keynote online verfügbar gemacht, die ihr euch bei Interesse nun noch einmal anschauen könnt.

Die neuen AirPods 3 sind ebenfalls vorgestellt worden

Darüber hinaus hat Apple noch die neuen AirPods 3 vorgestellt, die ein neues Design einführen. Hier lest ihr weitere Details zu den AirPods 3.

Auch der HomePod Mini wurde in neuen Farben angekündigt. Auch hierzu sind die entsprechenden Videos inzwischen online verfügbar.

In einer weiteren Meldung lest ihr, was Apple bei Apple Music angekündigt hat.

Alle neuen Produkte, die Apple gestern Abend angekündigt hat, können ab sofort vorbestellt werden. Hier haben wir einige Konfigurationen der neuen MacBook Pro-Modelle für euch zusammengestellt..

