MacBook Pro 2021: HDMI-Port und SD-Kartenleser sollen zurückkehren

Apple soll das MacBook Pro in Zukunft wieder mit einem echten HDMI-Port ausstatten. Einen solchen gibt es in den Geräten mit dem Apfel seit vier Jahren nicht mehr. Die neuen MacBooks werden in der zweiten Jahreshälfte 2021 erwartet, Apple soll auch an einem neuen Design arbeiten.

Apple wird seine MacBook Pro-Modelle in Zukunft wieder mit mehr Anschlüssen ausstatten, diese Prognose hatte der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo bereits vor einigen Wochen angestellt. Auch Bloomberg sprach zuletzt von einer Rückkehr zahlreicher Schnittstellen in den Mac. Nun spezifizierte der Beobachter von TF International Securities seine Ausführungen noch ein wenig: Apple werde seine MacBook Pro-Modelle von 2021 sowohl mit einem HDMI-Port, als auch einem SD-Kartenleser ausstatten. Beide Leistungsmerkmale waren bis 2015 Bestandteil der Rechner von Apple.

Kehrt auch MagSafe in den Mac zurück?

Bis zu diesem Zeitpunkt besaßen die MacBooks über dies auch klassische USB-A-Anschlüsse, diese werden wohl nicht zurückkehren. Seit 2016 setzt Apple einzig auf USB-C- beziehungsweise Thunderbolt-Ports am Mac, was Nutzer dazu zwingt, für zahlreiche Anwendungen Adapter zu verwenden.

Es wurde auch darüber spekuliert, dass Apple eine Rückkehr zum MagSafe-Anschluss planen soll, Apfelpage.de berichtete. Dieser gehörte ebenfalls bis 2015 zum MacBook und wurde von vielen Nutzern stets geschätzt. Die neuen MacBook Pro-Modelle werden in der zweiten Jahreshälfte 2021 erwartet, sie werden wohl mit Apple Silicon-Prozessoren der nächsten Generation ausgestattet sein. In einer weiteren Meldung hatten wir über deren mögliche Eckdaten berichtet. Es wird ebenfalls erwartet, dass Apple ein neues Design einführen wird. Das kleine Modell wird wohl mit einem größeren 14,4 Zoll messenden Display ausgestattet werden.

