MacBook Neo: Verkaufszahlen auf Rekordniveau

Mit dem MacBook Neo hat Apple Mitte März den Notebook-Markt aufgemischt. Eine aktuelle Analyse zeigt: Das günstige MacBook kommt sehr gut an. Trotz kurzer Verkaufszeit bricht es wohl alle Rekorde.

Wie techcrunch.com berichtet, befindet sich das MacBook Neo auf Rekordkurs. Einer IDC-Einschätzung nach hat Apple im ersten Quartal 2026 1,1 Millionen Einheiten des bunten Einstiegsgeräts verkauft. Zum Vergleich: Die gleichzeitig vorgestellten MacBook Air und MacBook Pro – jeweils mit M5-Prozessor – kommen auf 900.000 und 550.000 Verkäufe.

Dumping-Preis erschließt neue Käufer

Damit liegt das MacBook Neo deutlich über den Verkaufszahlen anderer Modelle, die Apple in jüngerer Vergangenheit auf den Markt gebracht hat. Besonders beeindruckend ist dabei, dass das MacBook Neo erst drei Wochen vor Ende des ersten Quartals in den Verkauf ging.

Ausschlaggebend für die gute Performance ist wohl der günstige Preis. Mit 599 US-Dollar in der Basis ist es ganze 45 Prozent günstiger als das Basis MacBook Air. In den USA hat Apple der Analyse nach 44 Prozent der Verkäufe umgesetzt, Schwellenmärkte wie Indien konnten aufgrund der kurzen Laufzeit noch gar nicht richtig erfasst werden. Das deutet darauf hin, dass der Höhenflug des MacBook Neo noch nicht vorbei ist und sich in den folgenden Quartalen fortsetzt. Wir berichteten bereits über die hohe Nachfrage und dem damit verbundenen Problem für Apple, ausreichend Prozessoren bereitszustellen.