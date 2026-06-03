Sennheiser Momentum 5 Wireless als Angriff auf die AirPods Max 2 vorgestellt

Wer auf der Suche nach einem Premium-Over-Ear-Kopfhörer ist und die AirPods Max 2 als zu teuer erachtet, bekommt von Sennheiser eine neue Option. Der Momentum 5 Wireless ist die Weiterentwicklung der beliebten Momentum-Reihe und setzt auf ein immersiveres Klangerlebnis, verbessertes ANC sowie mehr Nachhaltigkeit.

Sennheiser Momentum 5 Wireless

Im Inneren arbeitet erneut der bewährte 42-Millimeter-Wandler, welcher den typischen Signature-Klang erzeugen soll. Inspiriert von der HD-600-Serie soll der Kopfhörer laut Pressemitteilung kraftvollen, detailreichen Sound mit dynamischem Bass liefern. Dank Hi-Res-Audio-Zertifizierung und Snapdragon Sound werden moderne Bluetooth-Codecs bis hin zu aptX Lossless unterstützt. Bluetooth ist laut eigenen Angaben in Version 5.4 vorhanden, ein späteres Update auf Bluetooth 6.0 wird angekündigt.

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Über die Smart Control Plus App lässt sich der Klang individuell anpassen. Zur Verfügung stehen ein neuer 8-Band-Equalizer, Presets sowie eine intelligente Soundpersonalisierung. Beim ANC legt Sennheiser nach: Die hybride adaptive Geräuschunterdrückung soll Umgebungsgeräusche deutlich effektiver reduzieren als bisher. Insgesamt acht Mikrofone – vier pro Seite – sollen zudem für natürlichere Sprachqualität bei Telefonaten sorgen. Störende Geräusche wie Flugzeuglärm sollen spürbar besser gedämpft werden. Vor dem Marktstart erklärte der Hersteller, dass man später per Firmware-Update Funktionen wie Dolby Atmos mit Head-Tracking nachreichen will.

Akkulaufzeit und einfacher Austausch des Stromspenders

Abgerundet wird das Paket mit einer Akkulaufzeit von bis zu 57 Stunden bei aktiviertem ANC. Neu und besonders erwähnenswert: Der 700-mAh-Akku lässt sich vom Nutzer selbst tauschen – mit einem einfachen Kreuzschlitzschraubendreher. Ergänzt wird das nachhaltigere Konzept durch ein kompakteres Case und plastikfreie Verpackung.

Preise und Verfügbarkeit

Der Sennheiser Momentum 5 wird Schwarz, Weiß und Denim in insgesamt drei Farben angeboten und soll ab dem 30. Juni 2026 direkt beim Hersteller erhältlich sein. Wer interessiert ist, darf für den neuen Over-Ear 399,95 Euro bereithalten.