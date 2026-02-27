Apple-Geräte gelten als besonders sicher, das verdeutlicht nun eine Klassifizierung, nach der iPhone und iPad unter den aktuellen OS-Nummern 26 „für den Umgang mit vertraulichen Informationen in NATO-Sicherheitsbereichen zugelassen sind“.

Diese Informationen hat Apple am Donnerstagabend in seinem Newsroom veröffentlicht. Als erste und einzige „Consumer-Endgeräte“ erhalten die beiden diese „staatliche Zertifizierungsstufe“. Ohne spezielle Software können iPhone und iPad demnach für vertrauliche Informationen bis zur Sicherheitsstufe „NATO restricted“ genutzt werden.

Deutsche Behörde erteilt Zertifizierung

Verantwortlich für die Zertifizierung zeichnet das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). „Handelsübliche iPhones und iPads“ haben entsprechende Sicherheitseigenschaften bereits 2022 bestätigt bekommen, die Sicherheitsstufe „NATO restricted“ kommt jetzt mit iOS 26 und iPadOS 26 hinzu.

„Aufbauend auf der strengen Sicherheitsprüfung der iOS- und iPadOS-Plattformen sowie -Geräte durch das BSI für die Verarbeitung deutscher Verschlusssachen der Kategorie ‚VS – Nur für den Dienstgebrauch‘, freuen wir uns, die Erfüllung der entsprechenden Sicherheitsanforderungen der NATO-Länder zu bestätigen“, sagt Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Laut Ivan Krstić, Vice President of Security Engineering and Architecture bei Apple, unterstreicht diese Zulassung, dass „Apple die herkömmliche Art und Weise, Sicherheit bereitzustellen“, völlig verändert hat. „Anders als bei allen anderen Geräten in der Industrie“ habe Apple „die sichersten Geräte der Welt für alle seine Nutzer:innen entwickelt“.