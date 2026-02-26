YouTube Premium Lite wird aufgewertet

Die Strategie der Videostreamingdienste ist seit Anfang 2025 recht klar: das günstigste Abo mit Werbung zupflastern, bis der Abonnent entnervt aufgibt und eine Abostufe zu einem höheren Preis abschließt – nur um sich von der Werbung zu befreien. Ähnlich verfährt YouTube, bietet hier aber mit YouTube Premium Lite eine Zwischenvariante an. Hier gibt es aber nun ein großes Upgrade.

YouTube Premium Light bekommt Hintergrundwiedergabe

YouTube erweitert sein günstigeres Premium-Lite-Abo nun um zwei zentrale Funktionen: Künftig lassen sich Videos auch im Hintergrund abspielen und für die Offline-Nutzung herunterladen. Beide Features waren bislang ausschließlich dem regulären YouTube Premium vorbehalten. Laut YouTube reagiert man damit auf vielfache Rückmeldungen aus der Community. Gleichzeitig ist der Schritt strategisch nachvollziehbar: Mit dem erweiterten Funktionsumfang dürfte das Lite-Abo deutlich attraktiver werden – und potenziell neue Abonnenten anziehen.

Was bietet YouTube Premium Lite zukünftig?

Kommen wir zum Preis: YouTube Premium Lite wird monatlich weiterhin 5,99 Euro kosten. Dafür soll die Werbung deutlich reduziert werden, drei Ausnahmen gibt es diesbezüglich allerdings:

Musikvideos

Shorts

Aufrufe über den Browser

Der Zugriff auf YouTube Music ist weiterhin nicht möglich, zudem wird es weiterhin Werbung geben – diese soll aber im Vergleich zum kostenfreien Zugang deutlich reduziert sein. Andererseits hat YouTube bei Premium Lite die Werbung im vergangenen Sommer deutlich ausgebaut, Apfelpage berichtete. Doch die nun eingeführte Hintergrundwiedergabe macht das Abo deutlich attraktiver. Der Rollout soll in den nächsten Wochen in Wellen erfolgen, genaue Informationen dazu gibt es hier.