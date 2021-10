MacBook Air 2022: Mit MagSafe, M2-Chip für lange Laufzeiten, 1080P-Webcam und iMac-Farben

Das MacBook Air der nächsten Generation soll in einem ähnlichen Design wie die neuen MacBook Pro-Modelle kommen, jedoch in einem dünneren Gehäuse. Auch das Mini-LED-Display soll zur Ausstattung gehören, jedoch keine 120 Hz-Unterstützung. Dafür werde ein M2-Chip das neue Modell antreiben, heißt es aktuell in der Gerüchteküche. Daraus würde sich ein sehr spannendes Mobilgerät ergeben.

Apple wird sein kommendes MacBook Air wohl ebenfalls mit einem Mini-LED-Gehäuse ausstatten, über diese Annahme hatten wir heute bereits in einer früheren Meldung berichtet. Dieses wird im Gegensatz zu den Panels im neuen MacBook Pro 14 und 16 Zoll allerdings wohl keine Unterstützung für eine 120 Hz-Bildwiederholrate geben, das schreibt heute einer der bekannteren Leaker auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

The upcoming MacBook (Air) will release in the middle of 2022. It will have MagSafe, a 1080p webcam, USB C ports, a 30W power adapter, and no fans. There will be color options similar to the iMac 24. The bezels and keyboard will be an off white with full sized function keys.

— Dylan (@dylandkt) October 21, 2021