Apple Bağdat Caddesi: Neuer Apple Store in Istanbul eröffnet worden

Am heutigen Freitag wurde ein neuer Apple Store in Istanbul eröffnet. Damit ist dies nun der dritte Apple Store, der in der Türkei betrieben wird. Neben einem neuen Store-Design beinhaltete dessen Bau auch die Verwendung heimischer Materiale. Im Zuge der Eröffnung findet dort ein sechswöchiges Programm namens Perspektif Istanbul statt.

Der neue Apple Store trägt den Namen „Apple Bağdat Caddesi” und befindet sich im Herzen Istanbuls. Wie Apple mitteilt, umfasse er zwei Stockwerke sowie Designelemente, die von anderen Apple Stores sowie dem Apple Park in Cupertino übernommen worden seien.

Allerdings seien auch Materialien aus lokalen Quellen in das Design integriert worden, wie beispielsweise Aksaray-Yaylak-Granit oder türkischer Travertin. Außerdem besitze er ein schwebendes Dach aus Kohlenstofffasern sowie einen großen, mit Bäumen verzierten Garten.

Perspektif Istanbul als sechswöchiges Today-at-Apple-Programm

Um die Eröffnung des Stores zu feiern, wird in diesem von nun an ein sechswöchiges Today-at-Apple-Programm ausgetragen namens Perspektif Istanbul. Geleitet wird dieses von 20 lokalen Künstlerinnen und Künstlern und soll Kreativität, Kultur und Technologie vereinen, um Themen und Werte anzusprechen, die den Menschen in Istanbul wichtig sind.

Dabei können Interessierte beispielsweise an einem Workshop zum Thema „Traditionelle Miniaturzeichnungen“ teilnehmen, geleitet von Illustrator Murat Palta, oder gemeinsam mit Magnum-Fotografin Sabiha Çimen das bisher Unsichtbare fotografieren. Diese Sessions können sowohl in Präsenz als auch virtuell erfolgen.

Zusätzlich wird auch eine Augmented-Reality-Ausstellung gezeigt, die von den Künstlern Tin Nguyen und Ed Cutting sowie dem Sound-Künstler Oğuz Öner entwickelt wurde.

