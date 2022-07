Home Mac MacBook Air 2022: Lieferzeiten schnellen nach oben – Geheimtipp Amazon

MacBook Air 2022: Lieferzeiten schnellen nach oben – Geheimtipp Amazon

Apple präsentierte auf der WWDC22 auch neue Hardware: Zwei neue MacBook-Modelle, die mit M2 kommen. Seit heute lässt sich nun auch das neue MacBook Air 2022 bestellen und die Situation ist wie erwartet eingetreten – es braucht Geduld.

Die Lieferzeiten

Das neue MacBook Air 2022 mit M2 bietet neben dem neuen Apple Silicon auch eine deutlich veränderte Optik an. Das macht sich beim leicht größeren Display, von 13,3″ geht es auf 13,6″, mitsamt der Notch bis hin zur Gehäuseform bemerkbar. Bleiben wir noch kurz beim Bildschirm, hier dürfen sich Käufer auf 25% mehr Helligkeit freuen. Das Gehäuse selbst entspricht dem des MacBook Pro 2021 und somit ist die Keilform (vorerst) Geschichte. Dis wird mit Mitternacht und Polarstern von zwei neuen Farben begleitet. Wenig überraschend ist es also, dass eine gewisse Nachfrage vorhanden ist. In der kleinen Version mit 8 GB RAM und 256 GB SSD liegt die Lieferzeit inzwischen bei Anfang August. Käufer müssen also rund dreieinhalb Wochen warten, bis UPS klingelt.

Lässt sich auch bei Amazon bestellen

Wer schnell war, kann das MacBook Air 2022 schon kommenden Freitag, den 15. Juli 2022, in den Händen halten. Hier kommt unser Tipp zum Einsatz: Auch bei Amazon lässt sich das Notebook bestellen und das ist durchaus interessant: Für die kleine Version mit 8 GB RAM und 256 GB SSD verspricht der Versandhändler aktuell eine fristgerechte Lieferung für ebenjenen Freitag:

