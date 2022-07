Home Apple Ist ein VPN eigentlich legal? – 10 VPN-Features die ihr noch nicht kanntet (+ Surfshark Exklusivdeal)

Verfasst von Lukas Gehrer // 8. Juli 2022 um 16:58 Uhr

Advertorial (was ist das?)

Viele Deutsche nutzen mittlerweile ein VPN. Allerdings nutzen die wenigsten Abonnenten ihr Abo wirklich umfangreich aus. Wir zeigen, wie ihr ein VPN wirklich perfekt einsetzt! Und schenken euch zusammen mit Surfshark 2 Monate Gratisnutzung.

VPN in Deutschland und Österreich legal?

Die kurze Antwort lautet: Ja, natürlich. Jedoch gibt es ganz wenige Länder der Welt, in der auch Deutsche oder Österreicher ein VPN nur ganz eingeschränkt oder gar nicht nutzen können. Ganz verboten sind virtuelle private Netzwerke zum Beispiel in Nordkorea oder Irak. Auch in Dubai ist das Ganze teilweise nicht erlaubt, wird allerdings nicht geahndet. Manche Länder schränken VPNs also theoretisch auf dem Papier ein, jedoch wird dagegen nicht aktiv vorgegangen. In Ländern wie China und Russland sind VPNs ebenso stark eingeschränkt. In den allermeisten anderen Ländern jedoch ist die VPN-Nutzung ohne Einschränkungen möglich, was es zu einem der am weitesten verbreiteten Internetprodukte überhaupt macht.

Heute exklusiven Apfelpage-Preis bei Surfshark holen

Surfshark hat seinen Firmensitz unlängst von den britischen Jungferninseln in die Niederlande verlegt. In seiner Privacy Policy geht das Unternehmen extrem transparent damit um, welche Daten es sammelt und welche nicht. Das hat zur Folge, dass sogar Apple und Google Surfshark als geprüfte App im App Store und Play Store verkauft.

Interesse? Als Apfelpage-Leser bekommt ihr 2 Monate gratis, wenn ihr euch für ein Surfshark-Abo entscheidet:

→ 2 Monate gratis bei Surfshark holen

Kanntet ihr schon diese VPN-Funktionen?

Jeder Technikinteressierte weiß mittlerweile, dass sich mit einem VPN Inhalte aus anderen Ländern streamen, kaufen oder besuchen lassen. Zu tun hat das ganz einfach mit dem Geoblocking, das ihr umgehen könnt, da eine VPN-App eure IP-Adresse austauscht. Davon profitiert ihr dann auch, wenn ihr unverschlüsselte Webseiten besucht oder in öffentlichen WIFI-Netzwerken unterwegs seid. Jedoch gibt es noch Hunderte andere Anwendungsfälle, die vielen nicht bewusst sind. Kennt ihr zum Beispiel diese hier?

Günstigere Flüge bekommen : Buchungsplattformen passen oft Ihre Preise an Standort oder Nutzerdaten an, um die höchsten Gewinne zu machen. Damit ist Schluss, wenn Sie per VPN buchen, da Sie zum Beispiel Preise in einem anderen Land prüfen können.

: Buchungsplattformen passen oft Ihre Preise an Standort oder Nutzerdaten an, um die höchsten Gewinne zu machen. Damit ist Schluss, wenn Sie per VPN buchen, da Sie zum Beispiel Preise in einem anderen Land prüfen können. Deals aus dem Ausland : Manche Deals und Rabatte sind auf bestimmte Länder beschränkt. Eigentlich unfair! Dank VPN können Sie sich jedoch in eben dieses Land „Beamen“ indem Sie sich mit einem der über 3.200 Server-Standorte weltweit von Surfshark verbinden.

: Manche Deals und Rabatte sind auf bestimmte Länder beschränkt. Eigentlich unfair! Dank VPN können Sie sich jedoch in eben dieses Land „Beamen“ indem Sie sich mit einem der über 3.200 Server-Standorte weltweit von Surfshark verbinden. Schnelleres Internet : Werbebanner und Tracker im Hintergrund zu laden, benötigt teilweise viel Datenvolumen. Per VPN werden diese jedoch weitgehend blockiert. Sie sparen also Datenvolumen und können werbefrei surfen!

: Werbebanner und Tracker im Hintergrund zu laden, benötigt teilweise viel Datenvolumen. Per VPN werden diese jedoch weitgehend blockiert. Sie sparen also Datenvolumen und können werbefrei surfen! Zuhause sicherer machen : Surfshark VPN kann auch direkt am Router installiert werden, sodass Ihr ganzes WLAN-Netzwerk geschützt wird und damit auch Smart Home Geräte oder Ihr Fernseher.

: Surfshark VPN kann auch direkt am Router installiert werden, sodass Ihr ganzes WLAN-Netzwerk geschützt wird und damit auch Smart Home Geräte oder Ihr Fernseher. Homeoffice weltweit : Per VPN greifen Sie auf Ihre Daten im Heimatland zurück als wären Sie faktisch vor Ort. Niemand erkennt Ihren echten Standort. Technisch gesehen ist nur der Standort des VPN-Anbieters im Heimatland zu sehen.

: Per VPN greifen Sie auf Ihre Daten im Heimatland zurück als wären Sie faktisch vor Ort. Niemand erkennt Ihren echten Standort. Technisch gesehen ist nur der Standort des VPN-Anbieters im Heimatland zu sehen. Sicherer reisen : Auf Reisen hat ein VPN gleich mehrere Vorzüge. Zunächst greifen Sie auf Inhalte zuhause zu und können im Reiseland damit auch Zeitungen oder TV-Sender von zuhause empfangen. Ebenso umgehen Sie Dienste, welche die Regierung aussperrt. In Sachen Datenschutz hilft Ihnen ein VPN gegen unverschlüsselte und nicht sichere (so genau weiß man das leider nie) WLAN-Netzwerke am Flughafen, Bahnhof, Hotel oder an öffentlichen Plätzen. Der Betreiber kann Ihren Suchverlauf damit nicht mehr so erschreckend einfach auslesen, wie das ohne VPN leider der Fall sein kann.

: Auf Reisen hat ein VPN gleich mehrere Vorzüge. Zunächst greifen Sie auf Inhalte zuhause zu und können im Reiseland damit auch Zeitungen oder TV-Sender von zuhause empfangen. Ebenso umgehen Sie Dienste, welche die Regierung aussperrt. In Sachen Datenschutz hilft Ihnen ein VPN gegen unverschlüsselte und nicht sichere (so genau weiß man das leider nie) WLAN-Netzwerke am Flughafen, Bahnhof, Hotel oder an öffentlichen Plätzen. Der Betreiber kann Ihren Suchverlauf damit nicht mehr so erschreckend einfach auslesen, wie das ohne VPN leider der Fall sein kann. Zugriff auf alle Inhalte, auch wenn sie im Land gesperrt sind

Surfshark VPN ist besonders: exklusive Funktionen

Surfshark ist zudem einer der wenigen VPN-Anbieter, die nicht nur VPN-Abos anbieten. Klingt komisch, ist aber so. Surfshark versteht sich mittlerweile als umfassende Sicherheitsfirma für die Privatperson. In diesen Topf zahlen das neue Surfshark-Antivirusprogramm für Android, Windows und macOS ein oder zum Beispiel die neue Funktion, Cookies-Pop-Ups im Browser automatisch ausfüllen zu lassen. Surfshark übernimmt auf Wunsch für euch sogar vollautomatisch die Anforderung zur Löschung persönlicher Daten bei Online-Diensten. Im Surfshark One-Bundle (gegen Aufpreis erhältlich) ist neben der Antivirus-Funktion auch Surfshark Alert inkludiert. Dieses Feature warnt euch, sollten eure Passwörter in einem Datenleck auftauchen.

Und das waren nur ein paar der regelmäßig anwachsenden Funktionen, die Surfshark liefert. Das Vertrauen seiner Nutzer bekam Surfshark schon früh durch folgende Versprechen:

3.200 Serverstandorte weltweit

weltweit Unlimitierte Geräteanzahl mit nur 1 Abo

Geräteanzahl mit nur 1 Abo 24/7- Livesupport für Kunden

für Kunden Höchste Verschlüsselungsstandards

Blockiert beim Surfen Werbungen, Tracker, Malware oder Phishing-Versuche

Werbungen, Tracker, Malware oder Phishing-Versuche Tarnmodus : Der Internetprovider erkennt euer Surfverhalten nicht mehr und kann diese Daten nicht mehr verwerten oder gar verkaufen

: Der Internetprovider erkennt euer Surfverhalten nicht mehr und kann diese Daten nicht mehr verwerten oder gar verkaufen Surfshark Alert : Ihr bekommt Echtzeitwarnungen, wenn die Gefahr besteht, dass eure E-Mails und Passwörter gehackt wurden

: Ihr bekommt Echtzeitwarnungen, wenn die Gefahr besteht, dass eure E-Mails und Passwörter gehackt wurden Surfshark Search: Ein wirklich sicherer Webbrowser ohne Tracking

Exklusiv-Deal für Apfelpage-Leser

Erneut möchten wir euch auf unseren exklusiven Preis aufmerksam machen. Mit unserem Link bekommt ihr exklusiv 2 Monate geschenkt und bezahlt insgesamt deutlich weniger für das Surfshark-Abo für iPhone, iPad und Mac!

→ 2 Monate gratis bei Surfshark holen

