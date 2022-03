Home Deals Tagesdeals: iPhone 13 in neuen Farben sowie Apple-Zubehör im Angebot

Verfasst von Patrick Bergmann // 17. März 2022 um 12:13 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Morgen ist es so weit und die ersten Vorbesteller dürfen ihren neuen Mac Studio, das neue Apple Studio Display oder das neue iPad Air 5 in Empfang nehmen. Gleiches gilt auch für das iPhone 13 in der neuen Farbe. Wer aber noch nicht bestellt hat, kann bei Amazon ein paar Euro sparen.

iPhone 13 in Grün und 13 Pro in Alpingrün

Das iPhone 13 und 13 Pro müssen wir mit Blick auf die technische Ausstattung nicht mehr erklären, deshalb kommen wir gleich zur Farbe. Das iPhone 13 bekam zum Frühling mit Grün eine neue Farbe, für das iPhone 13 Pro gibt es nun Alpingrün. Letzteres erinner sehr wohl an das Midnight Green des iPhone 11 Pro. Die Farbe war äußerst beliebt. Beide Varianten können nun bei Amazon bestellt werden:

Zubehör von Apple reduziert

Wer ein neues iPhone kauft, benötigt auch neues Zubehör. Hier gibt es bei Amazon einiges zu reduzierten Preisen. Anbei eine Auswahl der heutigen Angebote:

