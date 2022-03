Home Mac Mac Studio: Lieferung mit Pech erst Ende Mai, wie ist es bei euch?

Die weltweite Chipkrise ist nach wie vor nicht entschärft und das merkt man auch an den Lieferzeiten der neuen Apple-Produkte. D as Performancemonster Mac Studio kommt bei Kunden teils erst an, wenn man hoffentlich das erste Eis des Sommers gegessen hat. Immerhin, die Basisvariante ist halbwegs zügig lieferbar. Wie lange wartet ihr auf eure Bestellung?

Der neue Mac Studio (Affiliate-Link) ist gestern Abend einigermaßen überraschend vorgestellt worden. Vorbestellen könnt ihr ihn schon jetzt, die Lieferzeiten werden indes länger und länger. Bei Redaktionsschluss dieses Artikels am Mittwoch Abend gegen 19:30 Uhr war die Basiskonfiguration des Mac Studio noch in der letzten Märzwoche lieferbar – gegen Aufpreis. Wer eine kostenlose Lieferung auswählt, wartet aber auch nur minimal länger, bis zum 01. April.

Die Mac Studio-Konfiguration mit M1 Max und 32 GPU-Kernen ist im Zeitraum zwischen dem 01. bis 08. April lieferbar.

Der M1 Ultra lässt sich länger Zeit

Richtig lange warten Kunden, die den M1 Ultra als Prozessor auswählen. Hier springt die Lieferzeit in allen Konfigurationen auf die zweite Maiwoche (06. Mai bis 13. Mai).

Wer zudem noch die Konfiguration mit 128 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher wählt, kann bis zum 30. Mai warten.

Hintergrund der langen Lieferzeiten ist nach wie vor die weltweite Knappheit an Halbleitern. Apple bekommt die Auswirkungen der Chipkrise mehr und mehr zu spüren, das betrifft vor allem anspruchsvolle Komponenten wie das Chipmonster M1 Ultra oder auch große Displays, die eine hohe Komponentendichte aufweisen.

Habt ihr euch den Mac Studio bereits bestellt? Wie lange müsst ihr warten? Teilt gern eure Erfahrungen.

