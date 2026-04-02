M5 Max: Zu stark für das 14-Zoll-MacBook Pro?

Im März hat Apple die neuen M5-Prozessoren vorgestellt und sein MacBook Pro in zwei verschiedenen Display-Größen damit ausgestattet. Dabei stößt die Leistung des M5 Max an ungewohnte Grenzen: Im kleineren 14-Zoll-Modell gibt es deutliche Leistungsabfälle, die ihn sogar hinter den schwächeren M5 Pro fallen lassen.

Herausgefunden hat das Notebookcheck.com in einem Test. Die Empfehlung ist klar: „Wer sich für den M5 Max interessiert, sollte lieber das größere MacBook Pro 16 wählen“. Im kleineren ist sowohl im Stresstest als auch bei reiner CPU- und GPU-Messung die Leistung nicht konstant.

M5 Max schwächer als M5 Pro

Nach ein bis zwei Sekunden fällt die Leistung des M5 Max mit 18 CPU- und 40 GPU-Kernen demnach stark ab. Statt der anfänglichen 96 Watt Spitzenleistung pendelt sich die Performance erst bei 46 Watt und im weiteren Verlauf knapp über 40 Watt ein. Im Vergleich: Der eigentlich schwächere M5 Pro liefert im größeren MacBook Pro 16 Zoll durchgehend 70 Watt, also satte 66 Prozent mehr.

In ersten Benchtests ergibt sich ein ähnliches Bild. Erklären lässt sich das möglicherweise durch die bessere Wärmeableitung des größeren Gehäuses. Läuft der Prozessor zu heiß, drosselt die Software seine Leistung. Wer also die volle Performance des M5 Max benötigt, ist mit dem großen MacBook Pro besser beraten.