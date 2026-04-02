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2. April 2026

Fabian Schwarzenbach

M5 Max: Zu stark für das 14-Zoll-MacBook Pro?

Im März hat Apple die neuen M5-Prozessoren vorgestellt und sein MacBook Pro in zwei verschiedenen Display-Größen damit ausgestattet. Dabei stößt die Leistung des M5 Max an ungewohnte Grenzen: Im kleineren 14-Zoll-Modell gibt es deutliche Leistungsabfälle, die ihn sogar hinter den schwächeren M5 Pro fallen lassen.

Herausgefunden hat das Notebookcheck.com in einem Test. Die Empfehlung ist klar: „Wer sich für den M5 Max interessiert, sollte lieber das größere MacBook Pro 16 wählen“. Im kleineren ist sowohl im Stresstest als auch bei reiner CPU- und GPU-Messung die Leistung nicht konstant.

M5 Max schwächer als M5 Pro

Nach ein bis zwei Sekunden fällt die Leistung des M5 Max mit 18 CPU- und 40 GPU-Kernen demnach stark ab. Statt der anfänglichen 96 Watt Spitzenleistung pendelt sich die Performance erst bei 46 Watt und im weiteren Verlauf knapp über 40 Watt ein. Im Vergleich: Der eigentlich schwächere M5 Pro liefert im größeren MacBook Pro 16 Zoll durchgehend 70 Watt, also satte 66 Prozent mehr.

In ersten Benchtests ergibt sich ein ähnliches Bild. Erklären lässt sich das möglicherweise durch die bessere Wärmeableitung des größeren Gehäuses. Läuft der Prozessor zu heiß, drosselt die Software seine Leistung. Wer also die volle Performance des M5 Max benötigt, ist mit dem großen MacBook Pro besser beraten.

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4 Gedanken zu „M5 Max: Zu stark für das 14-Zoll-MacBook Pro?“

  2. Die Pro Modelle haben doch Lüfter, da ist die Gehäusegröße doch zweitrangig. Die Wärmeabfuhr erfolgt nicht wie beim Macbook Air über das Gehäuse, sondern durch die Lüfter. Hört sich für mich eher nach einem Bug an, der softwareseitig eventuell noch mit einem Firmwareupdate für den Chip via macOS gefixt werden kann.
  3. Ich kann grundsätzlich nichts zu den Ursachen schreiben. Die bisherige thermische Erklärung würde grundsätzlich bedeuten, dass dieses Verhalten bei allen vergleichbaren Geräten auftreten müsste. Da ja das Gehäuse, der Bauplan, die Leitungen und so weiter gleich sind. Vielleicht ist es so. Aber ich kann mir beim allerbesten willen das nicht vorstellen, dass im Rahmen der Qualitätsentwicklung dies nicht aufgefallen ist. Ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, dass es Entwicklungsteam von Apple, diese Stresstests nicht auch durchgeführt hätten und nicht nur einmal, sondern 1000 mal.
    • Noch ein kleiner Nachtrag. Als erstes bitte ich um Entschuldigung für die schlechte Grammatik im vorhergehenden Text. Als zweites stelle ich mir die Frage, ob nach ein bis 2 Sekunden unter Volllast die Temperatur schon soweit oben sein könnte. Also ich kenne keine Chips, die so schnell von Raumtemperatur auf 80+ Grad steigen. Aber vielleicht ist es auch so.

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